العراق يطلب من مجلس الأمن إدانة غارة المطار كي لا تسود شريعة الغاب

طالب العراق مجلس الأمن الدولي، بإدانة الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة قرب مطار بغداد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي ذلك الطلب كي “لا تسود شريعة الغاب على العلاقات الدولية”. وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، إن الغارة الأمريكية “تشكل اعتداء على شعب العراق وحكومته، وانتهاكا صارخا للشروط التي تحكم وجود القوات الأمريكية في العراق، والمنطقة والعالم”. وأضاف السفير أن العراق يطلب من المجلس “الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل القانون الدولي، والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي”. ولم يطلب السفير العراقي في الرسالة بشكل صريح، عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث المستجدات الأخيرة. ولا يشغل العراق مقعدا في مجلس الأمن، لكن يمكنه أن يطلب عقد جلسة للمجلس بواسطة إحدى دول المجلس الأعضاء.