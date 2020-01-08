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النصر: ندين الانتهاك الايراني للسيادة العراقية

ادان ائتلاف النصر، الاربعاء، الانتهاك الايراني للسيادة العراقية، فيما دعا الى الوحدة والتضامن الوطني.

وقال الائتلاف في بيان “سبق وان ادنّا بتاريخ الثالث من كانون الثاني الحالي وفي الـ29 من كانون الثاني الماضي، الانتهاكات الاميركية للسيادة العراقية، واليوم ندين الانتهاك الايراني للسيادة العراقية”.

واضاف “لسنا اعداء لاحد، ونطلب الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم على قاعدة المصالح المشتركة”، مشيرا الى “اننا نؤكد رفضنا لاي صراعات او تصفية حسابات اقليمية دولية على حساب الدم والارض والسيادة العراقية”.

ودعا الائتلاف “الشعب والرئاسات الثلاث والقوى الوطنية الى حفظ وحدة واستقرار ومصالح العراق”، مطالبا بـ”الوحدة والتضامن الوطني، وان نجعل مصالح العراق وسلامة شعبه خطا احمرا في سياساتنا”.

يذكر ان الحرس الثوري الايراني اطلق 22 صاروخا على قاعدتين امريكيتين احداها في اربيل والاخرى بعين الاسد في الانبار، ادت الى الحاق اضرار مادية، فيما تضاربت الانباء بشأن حدوث اصابات خلال عملية القصف بين الجنود الامريكيين، الا ان خلية الاعلام الامني اعلنت انها لم تسجل اية خسائر في صفوف القوات العراقية.

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