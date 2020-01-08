ايران بعد الهجوم على عين الاسد: انتهينا من الرد

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بشأن القصف الايراني على قاعدة عين الاسد بالانبار.
ونقلت العربية عن ظريف في تصريح صحفي “انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد”.
علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بشأن القصف الايراني على قاعدة عين الاسد بالانبار.
ونقلت العربية عن ظريف في تصريح صحفي “انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد”.
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