برلماني: لهذا السبب .. نسعى لإقامة «إقليم الأنبار»

أثار نائب عراقي عن المكون السني، اليوم الأربعاء، مسألة إقامة «إقليم للسنة» في محافظة الأنبار، كاشفاً عن أسباب إعادة هذا الطرح إلى الواجهة، مجدداً.

وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، : «إن طموح العراقيين في بناء دولتهم بشكل متكامل، منسجم وحضاري. لكن ما يؤسفنا في تجربتنا مع الشركاء في هذا البلد، أنه ليس لديهم رغبة في هذا الموضوع، ورغبتهم في الدخول بصراعات ومشاريع أكبر من منطقتنا وحجمنا، مبنيّة على تصورات تاريخية».

فيصل العيساوي

وأضاف «إن وجود هذه المشاكل والصراعات جعلنا نفكر بالذهاب إلى توسيع الحالة والصلاحيات الإدارية لمحافظاتنا (السنية)، بحيث ندفع بعض الشر عنها، من خلال إنشاء إقليم الأنبار».

وأوضح العيساوي، بالقول: «نحن ماضون ضمن الضوابط القانونية والدستورية، وبالتنسيق مع النخب السياسية وممثلي المحافظات، وسيكون لنا جمع للتوقيع بعدها لإجراء استفتاء حول إقامة إقليم الأنبار أو الأقاليم الأخرى ضمن دولة اتحادية مركزية في بغداد».