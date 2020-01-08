خبير امني: ايران استخدمت فخر صناعتها الصاروخية لكنها بلا اثر

اعتبر الخبير في الشؤون الامنية هشام الهاشمي، اليوم الاربعاء، أن ايران استخدمت فخر صناعتها الصاروخية “لكنها بلا اثر”.

وقال الهاشمي في تغريدة له على موقع تويتر، إنه “بحسب الصور الأولية، فأن الصواريخ التي استخدمت في استهداف قاعدة عين الأسد غرب الانبار، هي من نوع فاتح 110 وفاتح 313 وفاتح مبين”.

وأوضح الهاشمي، أن تلك الصواريخ، “من المفترض انها فخر للصناعة الصاروخية الإيرانية لصواريخ قصيرة المدى، لكن اخطائها اكثر من صوابها”، مشيرا الى أن “صوابها الصحيح كان بلا أثر”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وافادت خلية الاعلام الامني العراقي، بتعرض العراق لـ 22 صاروخا لم تسفر عن سقوط ضحايا بين القوات الامنية العراقية .