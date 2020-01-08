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صحة الكرخ / افتتاح العيادة الاستشارية لعلاج الالم في مستشفى اليرموك التعليمي

افتتحت دائرة صحة بغداد الكرخ افتتاح العيادة الاستشارية لعلاج الالم في مستشفى اليرموك التعليمي لتقديم خدماتها Image previewالطبية و الصحية لجميع المرضى و المراجعين

و بين مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (مبين علي موسى) ” بناءا على توجيهات مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) على ضرورة تحسين الخدمات الطبية و الصحية في مستشفى اليرموك التعليمي من خلال انشاء و تأهيل وفتح وحدات و مراكز في المستشفى بهدف تقديم افضل خدمة للمواطن ” مضيفا قمنا بعد الحصول على جميع الموافقات الاصولية من الدائرة و توفير ملاكات طبية و صحية مدربة بافتتاح العيادة الاستشارية لعلاج الالم و تجهيزها باحدث الاجهزة و المعدات الطبية و سيتم استقبال جميع المراجعين و المرضى المحالين من المستشفيات الاخرى في العيادة

و اضاف مدير قسم التخدير اخصائي تخدير و علاج الالم و التخدير المناطيقي الدكتور (خليل جمعة كريم) اجرت العيادة الاستشارية احدى العمليات لمريض بعمر (63) عام يعاني من الألم في الظهر لفترة طويلة و بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة له تبين انه يعاني من انزلاق غضروفي في الفقرة القطنية الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة حيث تم حقنه بالمخدر الموضوعي و الستيرويد في مفصل هذه الفقرات باستخدام جهاز الأشعة ( C_arm) و بعون الله تكللت العملية بالنجاح و المريض بحالة صحية جيدة و تم اعطائه موعد للمراجعة الدورية .

اعلام صحة الكرخ

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