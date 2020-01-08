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كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن نقل قواتهم العسكرية من العراق

أعلنت وزارة الدفاع في سلوفينيا، الأربعاء، أنها قررت نقل قواتها من العراق بعد الهجوم الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية.

كما أعلنت كرواتيا نقل كتيبتها الثانية في العراق (التي تضم 14 عسكريا) من بغداد إلى الكويت، بالإضافة إلى عودة 7 عسكريين إلى كرواتيا بعد أن انهوا فترة عملهم هناك.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السلوفينية “قررت وزارة الدفاع، بعد الهجوم على المطار في اربيل اجلاء جميع الجنود السلوفينيين الستة من الوحدة الثالثة… ويتم الإخلاء بالتعاون مع الشركاء الألمان”.

وأضاف البيان أن “الرئيس السلوفيني مرجان شاريك ووزير الدفاع كارل إرجافيتش تحدثا عبر الفيديو مع القوات العسكرية، حيث أبلغوهم أنه لا يوجد أي إصابات بينهم بعد الهجوم على القاعدة الجوية في بغداد”.

يشار إلى أن وزارة دفاع الجبل الأسود أعلنت أنها “تفكر في تأخير إرسال قوات إلى العراق” بسبب الأزمة الجديدة في الشرق الأوسط.

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