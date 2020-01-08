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مسعود بارزاني: لسنا مع توريط البلاد في حرب بالوكالة

أكد الرئيس مسعود بارزاني، أمس، ضرورة الاستماع الى لغة العقل والمنطق وعدم الانجرار خلف العواطف والمزايدات غير المفيدة، كما قال: لسنا مع توريط البلاد في حرب بالوكالة واقتيادها نحو مصير مجهول.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في بيان انه “خلال الأيام الماضية، مرت المنطقة والعراق بأوضاع رهيبة، وتشعر كافة الأطراف بمخاطر كبيرة. وفي مثل هذه الحالة من الضروري الاستماع الى لغة العقل والمنطق وعدم الانجرار خلف العواطف والمزايدات غير المفيدة”.

واضاف أن “الأوضاع الحالية على شفا الانفجار، والمشكلات معقدة جداً. لذلك ينبغي على الذين يشعرون بالمسؤولية، التحلي بالعقل والحكمة لإيجاد الحل المعقول الذي يخدم جميع الأطراف”.

واوضح “إن كانت عملية الحل وفق طريق العقل والحكمة، فإننا مستعدون للتعاون من أجل إيجادها، دون أي تقصير. ولكننا لسنا مع توريط البلاد في حرب بالوكالة واقتيادها نحو مصير مجهول”.

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