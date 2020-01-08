نائب رئيس البرلمان يدعو للمباشرة بتنفيذ اتفاقية الصين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، امس الثلاثاء، أن العقوبات التي تلوح بها الولايات المتحدة “غير قانونية”، فيما دعا للبدء بتنفيذ الاتفاقية العراقية – الصينية الآن. في حين أكد السفير الصيني لدى بغداد ان بلاده جاهزة 100 %.

وقال الكعبي في بيان صدر عقب استقباله السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو والوفد المرافق له، “ندعو الى ضرورة المضي بتنفيذ الاتفاقيات العراقية – الصينية التي ابرمتها الحكومة الحالية في بكين من الآن”، مشيرا الى أنها “ستوفر فرصاً كبيرة لإعمار العراق”.

وأكد الكعبي، أن “تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع كافة الإجراءات المتعلقة بالاتفاق حيز التنفيذ وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى البلاد”.

بدوره أكد السفير الصيني، “استعداد بلاده وجهوزية الشركات الاستثمارية 100 % للمباشرة في ترجمة الاتفاقيات والاسراع بوضعها موضع التنفيذ”، معربا عن “دعم الصين للجهود التي من شانها حفظ سيادة العراق وسلامة اراضيه”.

وفي موضوعة الاعتداء الامريكي والقرار النيابي بشأنه اكد الكعبي ان “القوات الامريكية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بخرقها سيادة العراق لأكثر من مرة كان آخرها استهداف قادة الحشد الشعبي في مطار بغداد”، مشيرا الى ان “ترامب لا يرغب بإضفاء اجواء التهدئة في المنطقة ويسعى جاهدا لجرها الى الفوضى والخراب والازمات، وما فعله من تصعيد خطير جدا وخرق سافر واعتداء صارخ على سيادة البلد خير دليل على ذلك”.