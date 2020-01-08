هذه الشركات علقت رحلاتها عبر المجال الجوي الايراني والعراقي

اعلنت عدد من شركات الطيران، الاربعاء، عن تعليق رحلاتها عبر المجالين الجوي الايراني والعراقي.

وذكرتشركة الخطوط الجوية الفرنسية “آير فرانس”، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات عبر المجال الجوي العراقي والإيراني، وذلك بعد الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق.

فيما أعلنت شركة “فلاي دبي” للطيران في دبي الإماراتية، الأربعاء، إلغاء رحلة إلى بغداد هذا اليوم وتسيير رحلات إلى البصرة والنجف.

بدورها، أعلنت كذلك شركة “طيران الإمارات” عن إلغاء رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي اليوم الأربعاء، مرجعة ذلك لـ “أسباب تشغيلية”.

وأعلنت شركة الطيران الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن توقيف رحلاتها إلى العاصمة طهران، لأجل غير مسمى.

وأعلن عدد من الدول حظر طيرانه فوق العراق وإيران، اليوم الأربعاء، بعد الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران.

وعزت إدارة الطيران قرار الحظر إلى “الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي قد تعرض عمليات الطيران المدني الأمريكية للخطر”.