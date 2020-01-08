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وكالة: إيران بدأت الجولة الثانية من هجماتها على قواعد أمريكية في العراق

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الاربعاء أن إيران بدأت جولتها الثانية من الهجمات على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

وأضافت الوكالة أن الجولة الثانية من الهجمات بدأت بعد ساعة من المرحلة الأولى.

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