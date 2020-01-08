وكالة: تحطم طائرة أوكرانية تحمل 180 شخصا في إيران

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية على تويتر يوم الأربعاء إن طائرة بوينج 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تحطمت بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصا.

ولم يتسن الحصول على أي معلومات أخرى.