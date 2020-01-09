Posted on by

أكاديمية النزاهة تنظم ورشتي عمل بعنوان الكسب غير المشروع ومقومات مكافحة الفساد

عقدت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الدفاع، وذلك على قاعة مركز التدريب Image previewوالتطوير الوزاري في الوزارة.

الأكاديمية بينت أن الورشة التي حملت عنوان (مقومات مكافحة الفساد)، تم خلالها تسليط الضوء على عمل هيئة النزاهة ومهامها على المستويين التحقيقي الزجري والتثقيفي الوقائي عبر محاضرة ألقاها معاون المدير العام للأكاديمية الدكتور (أمجد ناظم صاحب)، فضلاً عن شرح موجز لمفهوم النزاهة من النواحي اللغوية والقيمية والأخلاقية وإطلالة تاريخية على المفهوم.

وتابعت أنها نظمت أيضاً ورشتي عمل بعنوان (تعزيز الدور الرقابي لميزان المدفوعات العراقي) وورشة أخرى بعنوان(الكسب غير المشروع)، ومؤتمر تحت شعار (إن أريد إلا الإصلاح) إذ تناول أربعة محاور شرحت أسباب الفساد وآليات وسبل الإصلاح ومكافحة الفساد والوقاية منه، فضلاً عن دور الجماهير في عمليَّـة الإصلاح

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close