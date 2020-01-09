أكاديمية النزاهة تنظم ورشتي عمل بعنوان الكسب غير المشروع ومقومات مكافحة الفساد

عقدت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الدفاع، وذلك على قاعة مركز التدريب والتطوير الوزاري في الوزارة.

الأكاديمية بينت أن الورشة التي حملت عنوان (مقومات مكافحة الفساد)، تم خلالها تسليط الضوء على عمل هيئة النزاهة ومهامها على المستويين التحقيقي الزجري والتثقيفي الوقائي عبر محاضرة ألقاها معاون المدير العام للأكاديمية الدكتور (أمجد ناظم صاحب)، فضلاً عن شرح موجز لمفهوم النزاهة من النواحي اللغوية والقيمية والأخلاقية وإطلالة تاريخية على المفهوم.

وتابعت أنها نظمت أيضاً ورشتي عمل بعنوان (تعزيز الدور الرقابي لميزان المدفوعات العراقي) وورشة أخرى بعنوان(الكسب غير المشروع)، ومؤتمر تحت شعار (إن أريد إلا الإصلاح) إذ تناول أربعة محاور شرحت أسباب الفساد وآليات وسبل الإصلاح ومكافحة الفساد والوقاية منه، فضلاً عن دور الجماهير في عمليَّـة الإصلاح