اخلاء 45 شخصاً غالبيتهم سعوديون باخماد حريق كربلاء

أفاد مصدر امني، باخلاء 45 شخصاً غالبيتهم سعوديون باخماد الحريق الذي اندلع في فندق وسط كربلاء، اليوم الخميس.

وقال المصدر إن “الدفاع المدني تمكن من اخماد الحريق الذي اندلع في تاحد الفنادق بشاترع السدرة وسط محافظة كربلاء”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم “اخلاء ٢٧ سعوديا و١٨ عراقيا كانوا داخل الفندق، كما تم انعاش بعض النزلاء نتيجة تعرضهم لحالات اختناق بسبب الدخان”، لافتا الى أن “اسباب الحادث تحدد من قبل خبراء الادلة الجنائية”.

يشار الى أن مصدرا امنيا، أفاد في وقت سابق من، اليوم الخميس، باندلاع حريق، بأحد الفنادق في المدينة القديمة وسط محافظة كربلاء.