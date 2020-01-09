الاستاذ فارس ججو عضو البرلمان العراقي ووزير العلوم التكنولوجية سابقا، في لقاء

دعوة

تستضيف رابطة الانصار الشيوعيين في هولندا بالتعاون مع جمعية الرافدين الثقافية العراقية في امستردام الاستاذ فارس ججو ( الرفيق ناظم عضو اللجنة التنفيذية لرابطة الانصار الشيوعيين في اربيل ) عضو البرلمان العراقي ووزير العلوم التكنولوجية سابقا، في لقاء يتحدث فيه حول الاوضاع الحالية في العراق خاصة بعد انتفاضة او ثورة الشباب وجماهير شعبنا ضد فساد السلطة الحاكمة، من خلال معايشته ولقاءاته مع المنتفضين.

ندعو الاعضاء والاصدقاء وابناء الجالية العراقية للحضور والمساهمة في هذا اللقاء المهم، وذلك يوم السبت الموافق 11-01-2020 وفي تمام الساعة السادسة مساءاً، وعلى قاعة جمعية الرافدين في أمستردام.

وقوف السيارات امام القاعة مجانا

عنوان قاعة جمعية الرافدين الثقافية العراقية في أمستردام

Huis van de Wijk de Aker

Noorderakerweg 2

1069 PC Amsterdam

للوصول الى القاعة من المحطة المركزية في امستردام نأخذ ترام رقم 17 والنزول في الموقف الاخير للترام

والسيرحوالي 100 متر

Centraal station……………………………./

ويمكن الوصول الى القاعة للقادمين من دنهاخ او لايدن والنزول في محطة ليلان وهي المحطة الاقرب واخذ ترام 17 والنزول في الموقف الاخير للترام والسير حوالي 100متر

Lelylaan station ……………………../

https://www.facebook.com/

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