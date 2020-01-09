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الامم المتحدة: يجب على العراق ان لا يدفع ثمن التنافسات الخارجية

أكدت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الاربعاء، أن هجمات الصواريخ الاخيرة بمحافظتي أربيل والأنبار تصاعد للصراع وانتهاك جديد للسيادة العراقية، مشددة على ضرورة أن لا يدفع العراق ثمن التنافسات الخارجية.

وقالت البعثوة في بيان إن “هجمات الصواريخ الاخيرة في محافظتي اربيل والانبار تصاعد للصراع”، مؤكدة أن “من جديد تنتهك السيادة العراقية”.

وأضافت أن “العنف له ىثار لا يمكن التنبؤ بها، وندعو الى ضبط النفس العاجل واستئناف الحوار”، مؤكدة بالقول “يجب على العراق الا يدفع ثمن التنافسات الخارجية”.

وتعرضت قاعدتين للتحالف الدولي في الانبار واربيل فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

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