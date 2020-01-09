البرلمان يدعو درجال ومسعود الى تجنيب الرياضة العراقية للعقوبات الدولية

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، جميع الاطراف المتنازعة في موضوع اتحاد كرة القدم الى وجوب تجنيب الرياضة العراقية الى العقوبات الدولية.

وكانت محكمة تحقيق الرصافة، قد اصدرت امر القاء قبض بحق رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار، بعد الشكوى التي رفعها النجم الدولي السابق عدنان درجال ضدهما، بتهمة تزوير النظام الاساسي للاتحاد.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي أن الأخير “التقى اليوم رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي ، برفقة نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي وعلي شويليه ، حيث جرى بحث موضوع الخلاف الدائر في اتحاد الكرة وسبل تذليله من اجل صالح الرياضة العراقية”.

وقال الكعبي، بحسب البيان، أنه “سبق وان شددنا وخلال لقاءات سابقة مع اطراف النزاع المذكور وبحضور عليوي الى ضرورة حل الازمة التي تواجه الاتحاد ” بالطرق الودية ” وبما يضمن حقوق كل الاطراف المتنازعة وعدم الوصول الى مرحلة قد تكون خطرة بالنسبة للرياضة العراقية، اضافة الى تأكيدنا المستمر وخلال الحوارات السابقة ان الخلافات المستمرة قد تصلنا لعقوبات دولية لا يريدها الجميع “.

واكد لكعبي، انه في “حال لم يتم حل الازمة الحالية ودياً وكما تم التوجيه والاتفاق عليه سابقا، فسيكون لمجلس النواب كلمة وموقف قد يتعدى ما طالبناه سابقا”.