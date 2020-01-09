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الحزب الإسلامي يطالب بالحفاظ على سيادة الأراضي العراقية وتغليب لغة العقل ويدعو الحكومة العراقية إلى…

 قمة تضم كل رؤساء دول المنطقة لمناقشة الأزمة الراهنة

 شدد الحزب الإسلامي العراقي على ان تطورات الأوضاع الأخيرة يبعث على القلق ، كونه يجعل الأراضي العراقية ساحة لتبادل العمليات العسكرية من أطراف وجهات مختلفة .

 وأكد الحزب في تصريح صحفي ، إن السيادة الوطنية اليوم باتت تنتهك بشكل متكرر ، وأن اراضينا غدت عرضة لتبادل الهجمات ، وتصفية الحسابات بشكل يستلزم التعامل معه بشكل عاجل .

 وطالب الحزب الحكومة العراقية ، والرئاسات كافة ، والسياسيين العراقيين لبذل أقصى جهدهم من اجل الحفاظ على سيادة الارض العراقية ، وتجنيب المنطقة للحروب ، وتوظيف ما يملكونه من علاقات طيبة مع طرفي النزاع  لهذا الغرض .

 وتابع : العراق ليس طرفاً في أي صراع

ولكنه تهمه مصلحة شعوب المنطقة ، مبينا ضرورة وحدة الموقف والابتعاد عن لغة التصعيد ، وتغليب لغة العقل والحوار .  

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