الحزمة الوطنية العراقية رقـم البيـان ـ ( 167 )

التاريخ ـ 06 / كانون الثاني / 2020

واحدة من أخطر الأوامر التي صدرت من قبل عدو الله والعراق والإنسانية قاسم سليماني هو تكليفه نوري المالكي بإن يسحب قادة جيشه من محافظة نينوى لتستولي على المحافظة عصابات داعش الارهابية وعلى كامل سلاح الجيش الذي تركوه. ليقوم قاسم سليماني ومليشياته الدموية بعد ذلك بتغيير ديموغرافية المحافظة بعناصر طائفية تحت غطاء تحرير المحافظة من عصابات داعش التي جاء بها المجرم الدموي نوري المالكي.

يا أبناء شعبنا المصاب بجرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

تحت غطاء تحرير الموصل أحذت مليشيات قاسم سليماني تنتقم من جميع شرائح المجتمع العراقي في محافظة نينوى ـ السنة والشيعة والمسيحيون، والتركمان وإليزيديون والشبك ـ أقسى من قساوة عصابات داعش الدموية. بهدف تهجير أبناء المحافظة، وإستبدالهم بأجناس طائفية غريبة من بلدان مختلفة. متجاهلين بأن العراق هو العرين الذي يضم الملايين من أسود مقاتلين، كفيلة بالقضاء على اعداء العراق وشعبة. وقد شهدوا جرذان ملالي إيران عندما دقت ساعة الحرية، كيف تحولت التظاهرات وإنتفاضات الشعب إلى ثورة وطنية أصيلة بوسائل سلمية، لتطهير العراق من المكونات الموالية بدوافع خيانية لولاية خامنئي ومليشياتها الدموية. بالرغم مما أصابه ويصيبه من جرائم الخطف والإغتيال، وقتل شخصيات دينية وقضاة وصحفيين وفنانين وعلماء واطباء… وتحريفهم قيم الرسالات السماوية والانسانية، إلا أن إصرار الشعب الثائر مستمر على بذل المزيد من الجهود حتى تحقيق نصره المبين.

ومن الواضح تماماً أن هناك المزيد من كوارث مرعبة ستحدث من قبل المارقين في ايران، هي الأكبر والأوسع في العراق ودول المنطقة، خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. بسبب تصاعد شدة الصراع بين أمريكا وايران بعد الهجمات على K1 التي كانت بمثابة حرب بالوكالة ضد القوات الامريكية التي تسببت بمقتل امريكي مدني. وهي حالة أصغر بكثير من الكارثة الكبرى.

وبجهود مباركة أخذت أمريكا تتحمل مسؤولياتها الحميدة بالحكمة والرشاد بتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي وفق آليات حادة الأطراف لإفشال المخططات التي تبغي زعزعة الوضع في العراق ودول المنطقة أكثر مما هو قائم اليوم، بتبادل المعلومات عن تحركات المارقين في ايران، ورصد ومراقبة أساليب ووسائل الشبكات التي تستخدمها والعمل على تهشيمها على أكمل وجه.

لقد غييرت ايران تكتيكاتها العسكرية ضد الامريكان مع تصعيد أنشطة مليشياتها، مقابل عمليات القوات الاميركية الخاصة، وزيادة قواتها العسكرية بأعداد كافية تتيح لها السيطرة الكاملة على البؤر الإيرانية الهدامة في دول المنطقة العربية وتعزيز امن وسلامة شعوبها. وطي صفحة الماضي الأسود بأسرع وقت ممكن بحيث لن يبقي أي خطر من إيران جاثماً على صدر انسان في المنطقة العربية.

اما القرار الفاسد، والهراء الذي صدر من قبل البرلمان بالغاء الإتفاقية الإستراتيجية، وصرخات الإنتقام من أمريكا بسبب المقبورين بصواريخ العدل والحق الأمريكية، لا يمكن لها ولا لأي جهة تجبر القوات الأمريكية أن تترك قواعدها أو مراكز تواجدها في العراق، وستبقى حتى تنتهي من تطهير العراق من مليشيات ايران المارقة.

ومن الطبيعي أن تصر ايران خامنئي بإزدياد نشاطها التخريبي لدعم وجودها في العراق الذي يمثل أهم وأوسع بوابة إقتصادية لها. وعندما تعمق ايران تورط صراعها مع امريكا لا تحسب مخاطر نتائجها حتى على علاقاتها مع كل من موسكو والصين والتحالف الاوروبي. لأنها مطمئنة عندما تجد نفسها في مأزق لا خلاص منه، لديها الكثير من الوكلاء في العراق وفي دول المنطقة تدفع بمليشياتها للقتال عنها بالوكالة.

الحزمة الوطنية العراقية

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