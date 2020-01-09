السعودية : نعمل على إبعاد العراق عن منزلقات الاقتتال والحرب

Adel Aljubeir عادل الجبير ✔@AdelAljubeir تنظر المملكة للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن، وستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن المملكة وقيادتها تقف دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية ، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي .

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي ، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات”.

Khalid bin Salman خالد بن سلمان ✔@kbsalsaud تقف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل مافي وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي. وكان نائب وزير الدفاع السعودي قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي في البيت الأبيض.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وناقش معه التحديات المشتركة.