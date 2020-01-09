الشركة العامة للصناعات الفولاذية تؤكد استعدادها لتنفيذ خططها وعقودها للنصف الاول من العام الجاري

واشار مدير عام الشركة المهندس علاء ناصر حسين الى ان الشركة عقدت اجتماعات مشتركة مع الشركات الشقيقة ووزارات الكهرباء والصحة ومحافظة بغداد وهيأة الطرق والجسور للاتفاق على اليات ومواعيد تجهيزها بمختلف منتجات الشركة الخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية ، مؤكدا الاستعداد التام لمصانع الشركة وخطوطها الانتاجية وجميع ملاكاتها الهندسية والفنية لتنفيذ العقود بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة ، لافتا الى ان الشركة العامة للصناعات الفولاذية تعد وحدة صناعية متكاملة متخصصة بانتاج ابراج واعمدة نقل الطاقة الكهربائية مختلفة السعات والاطوال وابراج الاتصالات وانتاج الكرات الفولاذية والاجسام الاسطوانية والسلاسل الحديدية ومشبكات تصريف مياه الامطار والصرف الصحي وانتاج الكرينات والكرفانات والمسقفات والسياج الواقي للطرق السريعة وانتاج غاز الاوكسجين الطبي والصناعي بنقاوة عالية وانتاج غاز النتروجين اضافة الى مختلف القوالب الحديدية واجراء جميع عمليات التشغيل الميكانيكي العادية والمبرمجة.