امانة بغداد تعلن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم الجمعة المقبل

أعلنت امانة بغداد، الأربعاء، عن قطع أحد جوانب طريق محمد القاسم يوم الجمعة المقبل لأغراض الصيانة.

وذكرت الامانة في بيان انه “تم انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الصيانة الخاصة بالطريق محمد القاسم وتحديداً للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن الطبي مع رمبتي الصعود والنزول قرب وزارة المالية ورمبة صعود النهضة ( باتجاه جامع النداء )”.

وأضاف أن “أعمال الصيانة تتضمن استبدال وصيانة مفاصل التمدد الحديدية بالاضافة الى أعمال التزحيف مع صيانة الجدار الساند واستبدال المتضرر من السياج الواقي واليدوي وأعمال اخرى متفرقة مع تحويل حركة السير الى الجانب الاخر ليكون بذلك ذهاباً واياباً وعلى قدر المقطع الذي تجري عليه اعمال الصيانة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة”.