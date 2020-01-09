بسبب الأحوال الجوية في الشارقة تأجيل حفل الفنان محمد عساف إلى 24 يناير الجاري



الشارقة 7 يناير 2020

أعلنت إدارة مسرح المجاز بإمارة الشارقة فى الإمارات العربية المتحدة ،عن تأجيل حفل الفنان محمد عساف ، إلى 24 يناير الجاري 2020 بسبب الأحوال الجوية ، وأكد البيان الذي صدر عن إدارة مهرجان هلا بالمجاز ان القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنهم ، وان يستمتع الجمهور باجواء الحفل ، حيث كان من المقرر إقامة الحفل مساء يوم الجمعة المقبل 10 يناير.

وأضاف البيان ان كافة بطاقات الحفل مباعة بالكامل ومن الجدير بالذكر ان الفنان محمد عساف سبق له المشاركة بالمهرجان وقدّم حفلاً مميّزاً فيه حظي بجمهور كبير من كافة أبناء الجاليات العربية المقيمة في دولة الأمارات العربية المتحدة .

يذكر ان الفنان محمد عساف كان قد احيا احد اهم الحفلات الفنية ، التي اقيمت في اسطنبول بقاعة المؤتمرات ” Avrasya Yenikpi ” بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020 في اسطنبول وشهد الحفل الأضخم حضورا كبيرا .

ويعتبر مسرح المجاز في الشارقة المعروف بجمال هندسته وتصاميم جدرانه الدقيقة، هو واحد من أهم المشاريع التي تم إنشاؤها في إمارة الشارقة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة “رعاه الله”، وتعد فعالياته وحفلاته من أهم الأحداث المرتقبة من قِبل السكّان والزوّار ومن جميع أنحاء العالم. في ظل المسرحيات والحفلات الموسيقية والفعاليات المختلفة التي استضافها مسرح المجاز الشهير على مرّ السنين الماضية .

المكتب الإعلامي للفنان محمد عساف