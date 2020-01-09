بسبب المخدرات … قتال دامي بين مسلحي حزب ألله … وقوات السورية **

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع اقتتال عنيف في بلدة فليطة في القلمون الغربي شمالي دمشق ، بين مسلحين تابعين لحزب الله اللبناني وبين قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري.

وذكرت مصادر أن المواجهات وقعت بسبب خلافات على أرباح مالية من تجارة المخدرات بين قيادات “الدفاع الوطني” وموالين لحزب الله.

وقال المرصد نقلا عن مصادر إن الاشتباكات وقعت الجمعة الماضية على حاجز العقبة التابع لـ”الدفاع الوطني” بالقرب من جرود فليطة ، وامتدت إلى الجرود الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لحزب الله .

واستمرت المواجهات لساعات وفق قول المرصد ، استخدم خلالها الطرفان أسلحة متوسطة وأسفرت عن إصابة نحو 7 عناصر من كلا الطرفين .

وسبق للمرصد أن أفاد بأن تجارة المخدرات تنشط في سوريا وأن عناصر الميليشيات التابعة لحزب الله وآخرين يتبعون لفرع الأمن العسكري ، يتخذون من ترويج الحشيش والحبوب المخدرة مصدر رزق أساسي لهم في عدد من المناطق.

سرسبيندار السندي