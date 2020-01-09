ترامب: لدي شكوك بشأن ما جرى للطائرة الأوكرانية وهناك شيء فظيع حدث

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الخميس، أن لديه شكوكاً بشأن ما جرى للطائرة الأوكرانية في ايران، معتبراً أن هناك شيئاً فظيعاً حدث، فيما كشف عن مصادقته على حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وقال ترامب في تصريحات صحافية، “لدي شكوكي حول ما جرى للطائرة الأوكرانية وهناك شيء فظيع حدث ولا بد من تحقيق فوري في الواقعة”.

وقتل 176 راكبا غالبيتهم من الإيرانيين جراء تحطم طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار طهران، امس الأربعاء.

من جانب آخر، قال ترامب، إن “البنتاغون هو الذي رفض منح أعضاء الكونغرس كافة المعلومات حول قتل سليماني لكنهم حصلوا على ما هو كاف”، كاشفاً عن مصادقته “قبل قليل على حزمة جديدة من العقوبات على إيران تصدرها وزارة الخزانة قريبا”.