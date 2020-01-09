جونسون منددا بهجماتها الصاروخية : على ايران احتواء التصعيد بسرعة

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، طهران إلى “احتواء التصعيد بصورة عاجلة”، منددا بالهجمات الإيرانية على قواعد للتحالف الدولي في العراق ومدافعا عن قتل واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال جونسون أمام البرلمان معلقا على الهجوم بالصواريخ ردا على اغتيال واشنطن لسليماني: “بالتأكيد ندين الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات التحالف”. وأضاف: “على إيران أن تمتنع عن شن مثل هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة، وعليها العمل من أجل احتواء التصعيد بصورة عاجلة”.

وقال المتحدث باسم جونسون إن الأخير تشاور هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، و”شدد (أمامه) على أهمية نزع فتيل التصعيد بشكل عاجل لتجنب نزاع جديد”.

ويلتقي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب نظيره الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس.

وأكد جونسون أمام النواب البريطانيين “عدم سقوط أي ضحية” في صفوف الأميركيين في الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأن “أي فرد من الطاقم البريطاني لم يصب بجروح”.

وفي ما يتصل باغتيال سليماني، اعتبر جونسون أن “من حق الولايات المتحدة أن تدافع عن نفسها”، وأن القيادي في الحرس الثوري الإيراني “كانت يداه ملطختين بدماء القوات البريطانية”.

وبعد اغتيال سليماني، نقلت لندن قسما من طاقمها غير الأساسي إلى خارج بغداد، ونشرت بارجتين من البحرية الملكية لمواكبة السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.