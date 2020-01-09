روحاني يتصل بجونسون ويهدد برد “أكثر خطورة”

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أكد له فيه أن “الولايات المتحدة ستلقى ردا أكثر خطورة إذا ارتكبت خطأ آخر”.

ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية، عن الرئيس الإيراني، قوله خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه: “إذا ارتكبت أمريكا خطأ آخر، فسوف تتلقى ردا خطيرا للغاية”.

وأضاف روحاني أن “السبب الرئيسي لانعدام الأمن في الآونة الأخيرة هو انسحاب الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الاتفاق النووي، لقد فرضوا عقوبات على المواد الغذائية والدواء لمدة عامين وارتكبوا جريمة كبرى باغتيال سليماني”.

وأكد روحاني أن “طهران تبقى ملتزمة بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستواصل الوكالة مراقبة أنشطة إيران النووية كما كان من قبل”.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما ردت إيران بقصف صاروخي استهدف قواعد عسكرية أمريكية في العراق.