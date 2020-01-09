سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد ودوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية

في ثالث هجوم من نوعه منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية الأسبوع الماضي ، سقطت عدة صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد منتصف الليلة الأربعاء / الخميس، فيما دوت صافرات الإنذار داخل السفارة.

وكشفت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع العراقية) في بيان مقتضب، عن «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء».

وأشار البيان إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

رشوان فؤاد معروف @tmrashwan صور أولية من مكان سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الخضراء قبل قليل مشاهدة تغريدات رشوان فؤاد معروف الأخرى

خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء في بغداد دون تسجيل أي خسائر ويأتي هجوم الليلة بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدتين للجيش العراقي تستضيفان جنودا أميركيين في غرب العراق وشماله .

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارين، هما الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء، في وقت شهدت سماء المنطقة الخضراء تحليقا مكثفا للمروحيات.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية القصف حتى الآن، لكن زعيم ميليشيا ‹عصائب أهل الحق› قيس الخزعلي كان قد قال في وقت سابق الأربعاء عبر تويتر، إن «الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس».

وأضاف «ولأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني، وهذا وعد».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.