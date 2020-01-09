صالح: العراقيون متمسكون بوحدة بلادهم ويرفضون أن تتحول الى ساحة للصراعات

أكد رئيس الجمهورية برهم صالبح، الاربعاء، أن العراقيين متمسكون بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول لساحة للصراعات والتوتر، فيما جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتين هوث دعو دول الاتحاد لاستقرار العراق وسلامة أمنه.

وقالت الرئاسة في بيان إن ” رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في بغداد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتين هوث”، مبينا أنه “تم التأكيد على حماية السيادة الوطنية وحفظ امن العراق واستقراره، وتجنيب البلاد والمنطقة الصراعات العسكرية”.

ونقل البيان عن صالح، قوله، إن “العراقيين متمسكون بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول إلى ساحة للصراعات والتوتر”، مشددا على “أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحكمة في التعامل مع الأحداث الراهنة”.

من جهته، جدد السفير دعم الاتحاد الأوروبي لـ “استقرار العراق وسلامة أمنه”، مؤكداً على “أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة”.