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عبد المهدي يؤكد للسفيرين الألماني والفرنسي ضرورة التعاون لحفظ أمن وسيادة الدول

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الأربعاء، للسفيرين الألماني والفرنسي على ضرورة التعاون لحفظ أمن واستقرار وسيادة الدول.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان “رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، السفيرين الألماني والفرنسي لدى العراق، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم العالميين”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد والسعي لقيام جميع الدول، وبالأخص الاوربية بدورها بدعم العراق ونزع فتيل الأزمة وتجنيب العالم ويلات الحرب”.

وأشار عبد المهدي بحسب البيان، إلى “دور العراق الإيجابي في محيطه الإقليمي والدولي وموقفه من الأزمة الحالية، ورفضه انتهاك سيادته، ورؤيته لتحقيق السلم وإبعاد مخاطر الحرب عن دول المنطقة والعالم، وضرورة التعاون من اجل تحقيق التهدئة وحفظ أمن واستقرار وسيادة الدول وحفظ مصالحها”.

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