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فرنسا : لن نسحب قواتنا من العراق

فرنسا : لن نسحب قواتنا من العراق

بعد ضربات صاروخية إيرانية استهدفت قوات تقودها الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا، الأربعاء، أنها لا تعتزم سحب قواتها من العراق.

مصدر حكومي فرنسي، قال إن بلاده لا تعتزم سحب قواتها البالغ قوامها 160 جنديا من العراق.

وكان متحدث عسكري فرنسي أفاد في وقت سابق أنه ليس هناك قتلى أو جرحى فرنسيين جراء الهجوم الإيراني في العراق.

هذا فيما ذكرت إسبانيا أنها ستنقل جانبا من قواتها من العراق إلى الكويت.

وأكد نائب رئيس وزراء إسبانيا أن بلاده ستعيد نشر بعض قواتها المتواجدة في العراق إلى الكويت.

وفي سياق ردود الأفعال، أعلنت وزارة الدفاع السلوفينية عن سحب جنودها الستة من العراق في أعقاب الهجوم الصاروخي الايراني .

كما قررت كرواتيا سحب جنودها الـ 14 من العراق إلى الكويت، وعودة 7 جنود آخرين إلى كرواتيا عقب إنهاء فترة خدمتهم.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدتين للقوات الأميركية في العراق خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء ردا على ضربة بطائرة أميركية مسيرة قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد مما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.

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