للقاء مسؤولين حكوميين والمعارضة السورية.. جيمس جيفري يزور تركيا

يبدأ الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا والمبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش ، جيمس جيفري ، الخميس ، جولة خارجية تشمل كلا من تركيا والسعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان ، اليوم الأربعاء ، إن جولة جيفري تستمر ما بين التاسع والـ13 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيستهلها بزيارة لأنقرة واسطنبول ويختتمها في الرياض.

وأضافت الوزارة أن جيفري سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في تركيا ومع أعضاء في المعارضة السورية، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الوضع الحالي في شمال شرق سوريا، إلى جانب تطبيق فرار الأمم المتحدة رقم 2254 الخاض بالأزمة السورية، فضلا عن جهود التحالف الدولي المستمرة من أجل ضمان هزيمة داعش في سوريا والعراق.

ومن المقرر أن يصل المسؤول الأميركي إلى الرياض في 12 يناير/ كانون الثاني ، حيث سيعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى لبحث الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، بما في ذلك الحاجة لمواصلة النشاطات الرامية إلى ضمان الهزيمة المستمرة لداعش.

وأشار البيان إلى أن جيفري سيبحث في البلدين التطورات الميدانية الأخيرة للتأكد من استمرار التنسيق في سوريا وفي جهود هزيمة التظيم الإرهابي.