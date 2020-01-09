مرجع ديني يوجه رسالة لترامب: العراق ليس صنيعة للذين خلفوك

وجه المرجع الديني قاسم الطائي، الخميس، رسالة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فيما خاطبه بالقول “العراق ليس صنيعة للذين خلفوك”.

وقال الطائي في رسالة وجهها لتراب “ننصحك بأن لا تلعب بالنار فإن ابناء الحسين وخالد لم يأبهوا الموت بل يستأنسون به، ويدفعهم إمامهم المهدي إرادة منه ليراهم أهل النصرة والإرادة وهذان الأمران لا أنت ولا الدنيا بأجمعها تستطيع نزعها من العراقيين”.

واضاف ان “غزو امريكا للعراق بلا مبرر قانوني ومسوغ دولي وقد ضربت مجلس الأمن عرض الحائط وأقدمت على خطوتها في غزو العراق، ومن جراء ذلك فهي تتحمل جميع الآثار المترتبة على فعلها غير الأخلاقي”، مشيرا الى ان “طلب شخصيات معارضة غزو العراق في ذلك الحين لا قيمة له لأنهم لا يمثلون الشعب العراقي وإنما يمثلون أنفسهم ومصالحهم”.

واكد ان “أمريكا تتحمل خسائر جيشها ومعداتهم وقتل جنودها وتتحمل أرواح العراقيين الذين قتلتهم ويصلون الى مليون شخص بحسب تقاريرهم أنفسهم ناهيك عن تدمير كل مؤسسات الدولة ومشاريعها، وحل الجيش والشرطة وهيكلتها بعناصر ليست لها خبرة في الإدارة والبناء نعم لهم قدرة قتالية ولكنها بدون تنظيم تصبح وبالاً كما هو حاصل”.

وتطرق الطائي الى بناء القواعد الامريكية في العراق، ان كانت بموافقة الحكومة أو بدونها، وقال إن “كانت بموافقتها فقد رفعت الموافقة ولا حق للأمريكان في ذلك إلآ إذا كانت ثمة شروط تقرر تحمل العراق خسائر بنائها أو بقاء قواتها، والخسائر لا تصل الى مليار دولار في أقصى حدها وباعتباري مهندس استطيع تحديد مبلغ الانشاء، ويطرح منه ايجار الارض التي بنت عليها القاعدة، اما إن كانت بدون موافقتها فللعراق اخراجهم ورفع البناء على ارضهم بلا أي مقابل”.

وحمل الطائي “الحكومة الامريكية مسؤولية قتل العراقيين وتدمير بلدهم”، داعيا اياها الى “الاعتذار من الشعب العراقي وتعويض خسائره من الارواح والأموال”.

وبين “قلنا سابقاً على العراقيين المتضررين من الاحتلال تقديم شكاوى ضدهم والمطالبة بالتعويض وعلى الحكومة تنفيذ هذا الاجراء”، مشيرا الى ان “لغة الاشقياء، وأني سأجعل العراق كذا وكذا هذا هواء في شبك وتأباه العلاقات الدولية واحترام مصالح وإرادة الشعوب، فالعراق ليس صنيعة للذين خلفوك ولا ولاية أمريكية فتخرج صفر اليدين صاغراً”.

واكد ان “التصرف بمال الغير موقوف على إذنه وموافقته وإلا كان اعتداءاً يجب ردعه ورده، وأمريكا لا تراهن في مواجهة مع دول لها موقف ثابت وصلب وهذا ما لمسناه من سياستهم”.