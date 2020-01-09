مقرب من الصدر: وعي الثورة بدأ ينحرف عن جادة الصواب

رأى صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، أن “الثورة”(التظاهرات) بدأ وعيها ينحرف عن جادة الصواب، ملمحا الى مجموعة من الهتافات، قال عنها انه اذا تم حملها او توزيعها او نشرها ستكون بداية النهاية لها.

وقال العراقي في منشور له على فيسبوك “اذا تعالت يوم غدٍ مثل هذه الهتافات او حملت مثل هذه اللافتات او وزعت مثل هذه المنشورات او اذيعت مثل هذه المطالب او قرأت مثل هذه الترهات، فستكون بداية النهاية لتلك الثورة التي بدأ وعيها ينحرف عن جادة الصواب”.

ونشر العراقي صورة مع منشوره تظهر بها العبارات التالية: “نريد وطن، منريد حصار، اليحب وطنا يطلع، منريد مراجع، منريد احزاب، منريد سياسيين عملاء، منريد حرب بالوكالة، منريد ميليشيات”.

وخم منشوره قائلا “العراق عراق رسول الله، والعراق عراق المعصومين، والعراق عراق الاولياء والصالحين، والعراق عراق المراجع والعلماء، والعراق عراق المفكرين والشعراء، والعراق عراق الحضارة والتاريخ، والعراق عراق الحرية والاستقلال والسيادة ولا مكان للاحتلال والانحلال، فالعراق ليس قندهار ولا شيكاغو، بل العراق عراق الاعتدال”.