نائب: اعادة طرح حكومة عبد المهدي لايمكن القبول به

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، أن حديث البعض عن امكانية اعادة طرح حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي للبقاء لحين اجراء الانتخابات المقبلة لايمكن القبول به.

وقال العقابي إن “حكومة عادل عبد المهدي كانت السبب في العديد من المشاكل والاخفاقات التي عانى بمنها البلد طيلة الفترة التي تولت بها مهامها ولم تكن على قدر القدرة والمسؤولية في تلبية متطلبات العراق وحاجاته، ونعتقد ان الحديث او مجرد التلميح بمنحها فرصة اخرى لاستمرار العمل لحين اجراء الانتخابات المقبلة هي مغامرة خطيرة ستصل بالبلد الى فوضى اكبر مما نعيشه اليوم ولايمكن القبول به”.

وأضاف أن “الحكمة تقول بان الاولى بنا الغاء الاوامر الادارية والتعينات في المناصب والدرجات الخاصة التي اصدرتها الحكومة الحالية لوجود العديد من الملاحظات حولها بدل الذهاب لابقاء الحكومة لفترة مقبلة”.

واكد العقابي، أن “هذا الخيار ان تم طرحه بشكل رسمي فهو مرفوض من قبلنا، ونحذر من مردوداته الخطيرة جدا في تعميق المشاكل، كما ونحمل من تبنى هذه الطروحات المسؤولية الاخلاقية والقانونية امام العراق وشعبه لاي انتكاسات اخرى تصيب العملية السياسية بالبلد”.