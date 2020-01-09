نائب عراقي ساخراً من الصواريخ الايرانية : غير فعالة وتشبه النفاخات !

سخر عضو البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، من الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضم جنودا أميركيين.

وشبه الشيخ علي الضربة بالصواريخ التي استخدمها رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، ضد إسرائيل عام 1991.

وقال الشيخ علي، في مقابلة متلفزة ، إن “صدام حسين هاجم إسرائيل بذات الصواريخ التي استخدمت خلال الحرب ضد إيران، لكن تأثيراتها في إيران كانت مدمرة وفي إسرائيل سقطت في الصحراء ومناطق نائية ولم تتسبب في سقوط ضحايا سوى شخص واحد توفي نتيجة سكتة قلبية من الخوف”.

وعلق الشيخ علي على الهجمات الإيرانية بالقول إن “المعطيات أثبتت أن الصواريخ الإيرانية غير فعالة وتشبه النفاخات لأنها لم تقتل أحدا وجاءت لحفظ ماء الوجه”.

وكانت إيران شنت هجمات صاروخية على قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تستضيفان قوات أميركية عاملة تحت إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وعقب الضربات التي جاءت ردا على قتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهجمات الصاروخية لم تسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.

وكان الجيش العراقي، في بيان لخلية الإعلام الأمني، قال إن بعض الصواريخ سقطت في مناطق غير مأهولة بعيدا عن القاعدتين، كما أن بعضها سقط دون أن ينفجر.

وفي رد على موقف الحكومة العراقية من الهجمات الصاروخية الإيرانية قال الشيخ علي إنه “لا يمكن التعويل على هذه الحكومة لأنها أتت من رحم الميليشيات والرحم الإيراني”.