هل انتهكت ايران سيادة العراق في قصف عين الاسد؟

فخري مشكور

اذا سقطت على بيتك حجارة من جارك شجّت رأس ابنك

ونظرت فوجدت ان ضيف جارك هو الذي قذفها

ذهبت الى جارك ومعك ابنك والدم يسيل من رأسه و أريته الحجارة فقال جارك لك:( والله معك حق، لكن ضيفي هذا مجرم ولا استطيع ان افعل له شيئا، لأنه ضيفي واقوى مني)

فقلت له: طيب، انا استطيع ان اخذ حقي منه، لكنه في بيتك، فأخرجه من بيتك لكي احاسبه خارج البيت

فقال لك: والله لا استطيع، لانه ضيفي، واقوى مني

فقلت له: مادام ضيفك مجرماً واعتدي عليّ من بيتك، وانت لا تستطيع ان تنتقم لي ولا تستطيع ان تخرجه، فانا من حقي ان ادخل الى بيتك لكي اخرجه بالقوة او اضربه داخل بيتك دون ان يصيبك او يصيب عائلتك سوء

فبقي جارك حائراً لا يدري ماذا يفعل

فهل تترك المجرم في بيت جارك العاجز عن تاديب ضيفه وتصبر على جريمته؟ ام تدخل بيت جارك دون ان تؤذي عائلته لكي تعاقب المجرم؟

اذا سمح لك بالدخول دخلت، واذا لم يسمح لك فمن حقك الشرعي والقانوني دخول بيته بالقوة لتأديب ضيفه

هذا ما فعلته ايران في قصف عين الأسد