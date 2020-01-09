واقع الاسرة العراقية بعد الاحتلال الجزء الثاني

بقلم الدكتور احمد العامري

تحتل الاسرة او العائلة العراقية مكانة كبيرة ومفصلية ضمن الهرم الاجتماعي والسكاني خاصة اذا ما علمنا ووفقا لما قدمة برنامج رايكم مع منقذ الذي يقدمة اسبوعيا الدكتور منقذ محمد داغر من قناة التغيير الفضائية من ان الاطفال يشكلون نسبة كبيرة من افراد المجتمع العراقي حيث تؤكد الاحصائات الرسمية انه يوجد في العراق من بين سكانه البالغ عددهم 38 مليون نسمة حوالي 17 مليون طفل وهؤلاء جميعا تحت سن الخامسة عشر من العمر وهو ما يشكل نسبته 42 بالمية من المجتمع العراقي وهذا يعني ان المجتمع العراقي انما هو مجتمع شاب وهو امر في غاية الاهمية ويتطلب دراسات من قبل الدولة من اجل الوصول الى الطرق الصحيحة في استثمار هذه الطاقات الشابة وتوجيهها نحو ما ينفع المجتمع وبنائهم على اسس صحيحة حيث اذا تم استثمارهم بما هو. مطلوب سيكون مردوده على العرق اكثر من الايرادات التي تجنى من النفط .وبين الدكتور منقذ ان واقع الاطفال ينعكس بشكل كبير من حيث كونهم يعيشون مع اولياء امورهم او لا ووفقا لدراسة منضمة اليونسكو التي عرضها الدكتور منقذ في برنامجه الاسبوعي ان 93 بالمية من الاطفال في العراق يعيشون مع والديهم في اطار العائلة التي تتكون من الاب والام وهذه النسبة تزداد عند الاكراد لتصل الى 95 بالمية بينما عند العرب 92 بالمية وهذا يعني ان عدد الذين لا يعيشون عند احد من والديهم هي نسبة 1,3 بالمية من اصل 17 مليون طفل وهنا نحن نتكلم عن 200 الف طفل لا يعيشون مع احد من ابويهم .وبينت الدراسة ان الذين يعيشون من الاطفال مع والدتهم فقط رغم غياب الزوج لاسباب مختلفة منها الطلاق والترمل يشكلون ما نسبته 4,5 بالمية اي حوالي 5 بالمية من اطفال العراق يعيشون مع والدتهم بينما يعيش 1,4 بالمية من الاطفال مع والدهم. وسلط البرنامج الضوء بشكل واضح على اهمية المستوى التعليمي للاب والام او من يحق له اعالتهم حيث يشكل هذا المستوى عامل مهم لتربية الاطفال حيث ان كثير من الاطفال يفشلون في دراستهم وحياتهم بسبب عدم قدرة اولياء امورهم في التعامل معهم ومن المفيد بمكان الاشارة الى ان الوضع في العراق يظهر ان 20 بالمية من الاطال مابين 5 الى 17سنة يعيشون مع ولي امر امي لا يقرأ ولا يكتب بينما يعيش 19 بالمية من الاطفال دون سن 15 سنة مع ولي امر امي وهو ما يعني ان واحدا من كل خمسة اطفال يعيش مع ولي امر امي وهذه نسبة كبيرة تنعكس سلبا على مستقبل اطفال العراق واشارت المعلومات التي عرضها البرنامج ان مستوى التعليمي لاؤلياء الامور عدد كبير من الاطفال يعيشون مع اولياء امور من الحاصلين على الدراسة المتوسطة 43 بالمية بينما شهادة الثانوية لم تتعد نسبتهم 17 بالمية .ومن الامور المهمة جدا ان الكثير من الاطفال يعيشون في كنف اطفال في سن عمرهم او اقل منهم عمرا حيث بلغت نسبة الاطفال الذين يعيشون مع اطفال 24 بالمية اي ان واحدا من كل اربع اطفال في محافظة واسط يعيشون مع اطفال من امثالهم بينما بلغت النسبة في محافظة ميسان 15,6 بالمية في حين ارتفعت هذه النسبة في محافظة المثنى 17 بالمية وهذا يعني ان نسبة كبيرة من اطفال العراق يتركون دون رعاية اسرية كافية ومسؤولة وهم بالتالي عرضة للعنف او رعاية غير كافية او للتحرش الجنسي يتبع…