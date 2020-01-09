وزير الخارجية التركي يزور بغداد اليوم

أعلنت وزارة الخارجية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو إلى بغداد اليوم الخميس.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن “الوزارة تدعو وسائل الاعلام لتغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره التركي مولود جاوويش أوغلو صباح الخميس في مقر الوزارة”.

وتأتي الزيارة بعد يوم من شن إيران هجوما صاروخيا استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق وذلك ردا على عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.

بدورها، أكدت الإمارات أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وجددت التأكيد “على أهمية عدم التصعيد”.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن “السبل الدبلوماسية والحوار العلاقي هو الحل الأمثل في المنطقة”.