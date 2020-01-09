وزير الدفاع الأميركي : جيشنا “جاهز ومستعد”

قال وزير الدفاع الأميركي ، مارك إسبر ، إن الولايات المتحدة استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران مؤكداً للصحفيين في البنتاغون: جيشنا لا يزال “جاهزا ومستعدا”.

وأوضح إسبر، أن 11 صاروخا على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل.

وتابع: “لم تحدث أضرار بشيء رئيسي والأهداف المصابة تشمل خياما وساحة انتظار وهناك أضرار بطائرة هليكوبتر”.

وأوضح إسبر، أنه بحث مع أعضاء الكونغرس الأمريكي الخطوات المقبلة للتعامل مع إيران.

وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة “عين الأسد” التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة “داعش”؛ ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأعلن الجيش العراقي سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.