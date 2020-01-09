وزير الدفاع الإيراني: الهجوم الصاروخي في العراق نموذج يحتذى للأحرار

وصف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق بأنه “نموذج يحتذي به جميع أحرار العالم”.

وأشار حاتمي إلى أن “الوجود الأمريكي في أي جزء من العالم يصحب معه الضرر والجرائم والقتل ونهب ثروات شعوب تلك المناطق”.

وكان حاتمي أكد في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أمس الأربعاء، أن “الضربة التالية تتوقف على رد واشنطن على الضربة الأولى”، قائلا: “استخدمنا صواريخ قصيرة المدى… آمل أن يكون هذا درسا لا ينسى لأمريكا”.

ومضى يقول: “رد إيران على أي انتقام أمريكي سيكون متناسبا مع ما ستفعله أمريكا”، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب “حوّل الإدارة الأمريكية إلى حكومة إرهابية”.

وحول ما إذا كانت هذه الضربة ستكون الأخيرة، قال حاتمي: “خطواتنا القادمة ستكون متناسبة مع سلوك الولايات المتحدة”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في وقت سابق الاربعاء، إن الأمريكيين أصبحوا الآن أكثر أمنا بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.