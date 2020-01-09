وصية الرسول (ص) (5)

صالح احمد الورداني

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الآثار المترتبة على تنحية الوصية..

وهذه الآثار هى:

. سيادة الروايات..

. تغييب القرآن..

. تعاظم دور الحكام..

. ضرب العقل..

. الفرق والمذاهب..

نتج عن تنحية وصية رسول الله (ص) بأهل البيت وعزلهم عن دورهم الشرعي في واقع المسلمين أن برز دور الرواية بقوة لسد هذا الفراغ الذي حدث بغيابهم..

وعن طريق الروايات برزت العديد من العقائد والتصورات المعوجة التي أضرت بالقرآن وصورة الإسلام..

وعن طريقها أيضًا تعاظم دور الحكام وأضفيت عليهم القداسة وأفسدوا في الأرض باسم الإسلام..

وضرب العقل وسادت الخرافة..

وتعددت الفرق والمذاهب..

وكان نتيجة ذلك كله أن تخلفت الأمة وأصبحت لقمة سائغة للقوى المعادية المتربصة بها..

• يمكن مراجعة هذه الأمور بالتفضيل في كتابنا : وصية الرسول (ص) لأهل البيت(ع)..