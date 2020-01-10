أهمية التفكير النقدي

ترجمة: هاشم كاطع لازم – أستاذ مساعد – كلية شط العرب الجامعة – البصرة

بقلم: دين ألبان Deane Alban

بمقدور مهارات التفكيرالنقدي السليم أن تحدث تغييرا أيجابيا في حياة المرء أذا عمد الى تحسين نوعية افكاره والقرارات التي يتخذها. وليس من المغالاة القول أن نمط الحياة التي تعيشها يعتمد كثيرا على نوعية القرارات الني تتوصل اليها. ومما يثير الدهشة أن الشخص العادي يتخذ يوميا مايصل الى نحو 35 ألف قرار مختلف ، والأداة التي يستخدمها الأنسان في أتخاذ قراراته هي التفكير النقدي الذي يترك أثره العميق في كل جانب من جوانب حياتك تقريبا.

تعريف التفكير النقدي

تعود أول أشارة موثقة للتفكير النقدي الى تعاليم سقراط وفق ماورد في كتابات أفلاطون. وبمرور الوقت تطور تعريف التفكير النقدي واتخذ أشكالا شتى.وتتصف غالبية تعريفات التفكير النقدي بالتعقيد النسبي وكأنها وضعت للأختصاصيين في مجالي الفلسفة أو علم النفس. يعرّف موقع The Foundation for Critical Thinking الألكتروني التفكير النقدي بما يأتي:(التفكير النقدي عملية منظمة من الناحية الفكرية يتم بموجبها ، بفاعلية ومهارة ، تكوين مفاهيم عن المعلومات وأستخدامها وتحليلها وتركيبها وتقييمها ، تلك المعلومات التي يتم جمعها وتناولها من خلال الملاحظة والخبرة والتأمل والتفكير العميق أو التواصل لتكون مرشدا للمعتقدات أو الأفعال). ويذهب تعريف آخر الى أن (التفكير النقدي شكل من أشكال التفكير العقلاني والتأملي الذي يركز على مايتعين على الأنسان الأيمان به أو فعله). وفي رأي آخر (التفكير النقدي هو تقرير ماهو حقيقي وما يتعين عليك فعله). أما التعريف البسيط الذي أفضله فهو أن التفكير النقدي هو (التفكير حول التفكير).

فوائد تطوير التفكير النقدي

1. التفكير النقدي مفتاح للنجاح الشخصي

هناك الكثير من المهن التي يمثل التفكير النقدي فيها امرا هاما للغاية فالمحامون والمحللون والمحاسبون والأطباء والمهندسون والمراسلون الصحفيون والعلماء على اختلافهم يستخدمون التفكير النقدي في الغالب. فضلا عن ذلك يضم التفكير النقدي مجموعة مهارات تزداد أهميتها بشكل متواصل في العديد من المهن الأخرى. ومثل هذا النمط من التفكير يمكن أن يعينك في أية مهنة من المهن لدى تحليل المعلومات وحل المشكلات على نحو منظم والتوصل الى حلول أبداعية والتخطيط الستراتيجي والتفكير المبدع أو عرض عملك أو أفكارك للآخرين بشكل يسهل فهمه.

ومع دخول العالم الى (الثورة الصناعية الرابعة) أصبح التفكير النقدي من أهم المهارات المطلوبة. في هذا الشأن يشير (المنتدى الأقتصادي العالمي) World Economic Forum الى أن التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة يمثلان أكثر المهارات المطلوبة من جانب أصحاب الأعمال والتي تحدد مدى نجاح الشخص في عمله.

أن تطوير التفكير النقدي يمكن أن يساعد في الحصول على وظيفة ما لأن الكثير من أصحاب الأعمال والشركات سوف يطرحون أسئلة اثناء المقابلة أو حتى أختبار المتقدم للوظيفة ليلاحظ بنفسه مدى قدرته على التفكير النقدي. كما أن يساعد في مواصلة مسيرة المرء المهنية الناجحة لأن توفر صفات المفكر النقدي تعتبر مؤشرا قويا على النجاح بعيد المدى.

2. المفكرون النقديون يتخذون قرارات صائبة

يقوم كل واحد منا يوميا بأتخاذ المئات من القرارات التي يتم تبني غالبيتها لاشعوريا في حين لاتحتاج مجموعة قليلة منها ، مثل أختيار الحذاء المناسب لهذا اليوم ، الكثير من التفكير لكن القرا رات المهمة جدا والصعبة تتطلب الكثير من التفكير مثل: متى يتعين تغيير الوظيفة؟ وهل مثل هذا الأمر ضرورى الآن؟ أو الأنتقال الى مدينة جديدة أو شراء مسكن أو الزواج أو تكوين عائلة. وفي مجال العمل ربما يتعين عليك أتخاذ قرارات يمكن أن تغير مجرى حياتك أو حياة العاملين معك.

تجدر الأشارة الى أن التفكير النقدي يعين المرء على التعاطي مع المشكلات اليومية التي ربما تنشأ في أية لحظة وهو يشجع التفكير المستقل. وهو يعينك على الأنتقاء من زخم المعلومات الهائلة المتيسرة وتجعلك مستهلكا أكثر ذكاء بحيث لايسهل خداعك من جانب وسائل الأعلان أو ضغوط نظرائك أو الخدع التي تتعرض اليها.

3. التفكير النقدي يجعلك أكثر سعادة

أن نوعية حياتك تعتمد كثيرا على نوع قراراتك لكن نوعية أفكارك تتسم بالأهمية ايضا. ويعتبر التفكير النقدي أداة فاعلة للغاية لتحقيق فهم افضل للنفس وفي التحكم بالأفكار. ويمكن الأستعانة بالتفكير النقدي لتحرير نفسك من الأنحيازات المعرفية والتفكير السلبي والمعتقدات المقيّدة التي تعيقك في حياتك. ويعين التفكير النقدي ايضا على تقييم مكامن القوة والضعف بحيث يتسنى معرفة كيفية تحقيق التطوير. ويمكّن هذا التفكير المرء من التعبير عن الأفكار ووجهات النظر والمعتقدات بشكل أفضل. ثم أن التواصل السليم يقلل من الأحباط ويسهل عملية الفهم من جانب الآخرين. اضافة الى ذلك يؤدي التفكير النقدي الى تعزيز الأبداع والتفكير الحر الذي يمكن توجيههه لأي جانب من جوانب حياتك. ويوفر التفكير النقدي عملية موثوقة في جعل القرارات أقل توترا وهو يعزز ثقتك لأنك مع الأشخاص الذين معك على ثقة من أن آرائكم تستند الى التفكير السديد.

4. التفكير النقدي يدل على سعة أطلاعك

بأمكاننا اليوم الوصول الى الكثير من المعلومات أكثر بكثير من أي وقت مضى. والشيء المذهل أن المعلومات التي تراكمت في السنتين الماضيتين تفوق كل المعلومات التي شهدتها البشرية من قبل. علاوة على ذلك يفيدك التفكير النقدي في أنتقاء أفكارك من وسط هذه المعلومات الغزيرة ، كما أنه يجعل أفكارك منظمة تستند الى أفضل الحقائق المتوفرة.

5. التفكير النقدي يحسن العلاقات

ربما يساورك القلق من أن التفكير النقدي سوف يجعل منك شخصية أنطوائية لاتحسن التعامل مع الآخرين. في الواقع العكس هو الصحيح فالتفكير النقدي يجعلك أكثر أنفتاحا وقدرة على فهم وجهات نظر الآخرين على نحو أفضل بل أن التفكير النقدي يحفزك على التعاطي مع مختلف الناس ويحول دون القفز الى الأستنتاجات دون روية. والتفكير النقدي يعتبر سلاحا فعالا لدى أحتدام النقاشات.

6. التفكير النقدي يجعلك مواطنا متميزا

(يمثل المواطنون المثقفون مطلبا حيويا لبقاءنا مواطنين أحرارا)

عادة ماينسب هذا الأقتباس خطأ الى توماس جيفرسن Thomas Jefferson لكن كلماته الحكيمة ، بصرف النظر عن مصدرها ، ماتزال حية حتى الآن. من هنا يتسم المفكرون النقديون بقدرتهم على ملاحظة جانبي القضية المطروحة ومن الأرجح أن يميطوا اللثام عن الحلول الثنائية وهم بذلك ينأون بأنفسهم عن الدعاية أو يتأثرون بالصخب الأعلامي. أنهم في الواقع في وضع أفضل يجعلهم قادرين على تحديد الأخبار المزيفة لدى التعرض اليها.

كيف نطور مهارات التفكير النقدي

يتمتع بعض الناس بمهارات تفكير نقدي متطورة للغاية وهم بذلك يتصفون بقدراتهم التحليلية التواقة الى المعرفة والمنفتحة على أفكار الآخرين. وهؤلاء الناس المتميزون يثقون تماما بوجهات نظرهم لكنهم مع ذلك يبحثون عن الحقيقة وأن أثبتت خطأ الأفكار التي يتبنونها ، فهم قادرون على ربط الأفكار وتشخيص أي نعارض في أفكار الآخرين. أذن مهارة التفكير النقدي من المهارات التي يمكن تطويرها. في أدناه خمس خطوات متعارف عليها تتعلق بتطوير مثل هذا التفكير:

1. حدد السؤال أو المشكلة بوضوح

هذه الخطوة مهمة للغاية بحيث أن ألبرت أينشتاين تهكم قائلا (أذا كانت لدي ساعة كاملة لحل مشكلة ما فأنني سوف أمضي 55 دقيقة في التفكير بهذه المشكلة و5 دقائق فحسب في التفكير بحلها).

2. أجمع المعلومات لتتمكن من موازنة الخيارات

أستعن بأكثر المعلومات المتاحة فائدة وموثوقية من بين المصادر والمراجع المعروفة. لاتكترث كثيرا لبقية مصادر المعلومات.

3. أعمد الى أستخدام المعلومات واطرح اسئلة نقدية

تفحص المعلومات بدقة وببصيرة. يمكنك الشروع بطرح الأسئلة المألوفة وأبدأها بأدوات الأستفهام وضمائرها مثل Who, What, Where, When, Why ثم أنتقل بعدها الى الأسئلة التي تثير أفكارا جدية وعميقة.

4. تفحص المضامين

أبحث عن النتائج غير المقصودة المحتملة على المديين القصير والبعيد.

5. أستطلع وجهات النظر المختلفة

تحقق من أختيار الآخرين لوجهات نظر مختلفة لأن ذلك يعينك على نحو موضوعي على تقييم وجهة نظرك الخاصة. ولربما تجد مفكرين نقديين لديهم وجهات نظر أخرى مما يسهم في أيجاد فجوات في المنطق الذي تتبناه.

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