أهم وقائع وقرارات مجلس القضاء الأعلى في الجلسة الأولى لسنة 2020 المنعقدة بتاريخ 9 /1 /2020

عقـد مجلـس القضـاء الأعلـى الجلسـة الأولـى لسنة 2020 فـي الساعـة الثامنـة مـن صبـاح يـوم الـخميـس المـوافـق 9 /1 /2020 برئاسـة رئيـس محكمـة التمييـز الاتحاديـة القاضي السيد فائق زيدان وتم خلاله ما يلي :-

1- أقـر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة ومنح عـدد من المناصب القضائيـة التـي يستوجب منحها إقرار التشكيلات القضائية في المناطق الاستئنافية كما أقـر المجلس إعادة التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقـل وانتداب عـدد مـن السادة القضـاة وأعضاء الادعـاء العام بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة .

2- ناقش المجلس اشكاليات موضوع حضانة الاطفال وبغية ضمان تمكن الوالدين من متابعة شؤون أولادهم فقط وجه المجلس عقد ندوات في مقر محاكم الاستئناف تضم قضاة محاكم الاحوال الشخصية واطراف دعاوى الحضانة للتوصل الى افضل السبل لتمكين ذوي الطفل المحضون الاطمئنان عليه واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص زيادة عدد مرات المشاهدة المقترنة بالاستصحاب لتجنب المشاكل التي تحصل بسبب عدم ملائمة مكان المشاهدة والتوقيتات المناسبة .

3- ناقش المجلس المادة 98/ ثانيا من الدستور التي تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي لذا وجه المجلس كافة السادة القضاة تجنب ممارسة اي نشاط ذو طبيعة سياسية لان ذلك يشكل مخالفة دستورية توجب مسائلة مرتكبها .

4- وجه المجلس المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة سرعة حسم تلك القضايا وتجاوز الاجراءات الروتينية التي تعرقل ذلك .

5- ناقش المجلس الاستعدادات الجارية بخصوص الاحتفال السنوي بمناسبة ( يوم القضاء العراقي ) بتأريخ 23 /1 /2020 وقرر ان يكون الاحتفال القادم في مقر مجلس القضاء الاعلى وبفعاليات مختصرة مراعاة للظروف التي يمر بها البلد .