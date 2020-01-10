إلى السيدين أبو الوليد وعاصم مع التحية

“خاص بصوت العراق”

محمد مندلاوي

البارحة نشرت مقالاً بعنوان: إنهم كوردٌ ولكن..؟. كالعادة نشرته في مواقع كوردية وعربية وكلدانية وسريانية عديدة ومن ضمن هذه المواقع موقع صوت العراق الأغر. بعد مراجعتي للمواقع التي أنشر فيها كتاباتي وجدت العشرات أعجبوا بالمقال وثمنوا الكاتب وكتاباته إلا أن اثنين من القراء شذوا عن أولئك وانتقدوا الكاتب بطريقة تنم عن عدم الرضا وأنا بدوري سأنشر هنا تعليقيهما وأرد عليهما رداً مفصلاً كي يعرفوا الحق من الباطل.

يقول السيد أبو الوليد في تعليقه: أخي المندلاوي.. في كل خطاباتك التي تنشرها، تنشر معها روح الحقد على العرب ةتشيع روح التعصب للقومية الكردية وبشكل فاق التعصب النازي أو الطوراني.. وأعتقد أن الأمر يرجع الى كونك تبحث عن الانتماء الكردي، لأن الأكراد الاصلاء لا يحقدون حقدك.. المثقف يا أخي يسمو على الاعتبارات القومية الضيقة الى النتماء الانساني..لم تكتب يوماً ضد الاستعمار وضد الصهيونية..وأنت تعرف أن الموساد احتضن الحركة الكردية المسلحة منذ بدايتها وأن الموساد يصول ويجول في المملكة البرزانية.. فلِمَ الصمت.. إن كنت لا تمتلك قول الحقيقة فالصمت أجدى وأشرف..مع التحية.

كان هذا نص تعليقه لم أغير فيه شيء كي لا يقول أني تلاعبت بالكلمات التي وردت فيه. ردي عليه أو بالأحرى توضيحي عن ما قاله المعلق المشار إليه أعلاه: يا سيد أبو الوليد كان الأجدر بك أن تأتي بنص أو فقرة من مقالي وتقوم بنقده لا أن تسطر الكلم على عواهنه من جعبتك، أين أنا حقدت على العرب؟! يا سيد الذي لا تعرفه أنت أو ربما تعرف وتحرف أنا أتعامل مع العرب على أنهم محتلين لجزأين من وطني هما غرب كوردستان (سوريا) ونصف من جنوب كوردستان (عراق)، يا ترى كيف يكون التعامل مع المحتل بالورود والزغاريد مثلاً؟؟. يا سيد لنفترض جدلاً حتى لو حقدنا هذا ليس حقداً عادياً؟ هذا حقد مقدس ضد المحتل الغاشم ليس إلا. لا يا سيد دعنا من الانتماء الإنساني، لقد كنا إنسانيون على مدى قرون ماذا جنينا؟ ألم يكن السلطان الكوردي صلاح الدين الأيوبي إنسانياً؟ ألم يحكم بالعد والقسط بالنتيجة استعربتم انتماءه القومي الكوردي بل استعربتم حتى اسمه من يوسف إلى لقب صلاح الدين. رحم الشاعر الفلسطيني (معين بسيسو) الذي قال:

كم أكره من علمني الدرس الأول في التاريخ كردياً كان صلاح الدين،وانتصر فأصبح عربياً… ماذا لو هُزم صلاح الدين؟ لأصبح جاسوساً كردياً!.

يا سيد أبو الوليد هذا شعر مختصر من فم عربي وليس كوردي يجسد لك كل تاريخكم..؟ على أية حال، فنحن يا أبو الوليد قوميون وقوميون حتى النخاع، وحين يكون لنا دولتنا الوطنية أسوة بدول العالم على ظهر هذا الكوكب لا ظير أن نكون حينها إنسانيون أما الآن فنحن الكورد الواقعون تحت نير الاحتلال

العربي الفارسي التركي البغيض نحتاج إلى من يكون إنساني معنا. يا هذا إذا أنت تسميه استعمار أكتب عن ماذا؟ أليس أنت عربي؟ ألم تعرف أن الاستعمار بمعنى يعمر؟ وهكذا كان، ألم يؤسس الاستعمار البريطاني كياناً لكم باسم العراق؟ هل قبل الاستعمار البريطاني كانت هنالك دولة باسم العراق؟ إن كانت قلي اسم رئيسها أو مليكها؟. ألم يلحق الاستعمار البريطاني جنوب كوردستان بالكيان المستحدث المسى عراق عام 1925 أي بعد تأسيس العراق بخمسة أعوام بقوة الحديد والنار؟. يا أخي حاولوا أن تقرأوا قليلاً عن الأرض التي تقفون عليها حتى تعرفوا تاريخها. بلا شك شاهدت قبل أيام المفكر (حسن العلوي) في قناة الفلوجة حين قال: نحن العرب استوطنا العراق قبل 1450 سنة بينما الكورد هنا منذ 6000 سنة وبعدها كتبت مقالاً بالعربية ومقالاً بالكوردية عن هذا الاعتراف العربي بأسبقية الكورد في هذه المنطقة على العرب بـ4500 سنة. أما الصهيونية التي تقصد بها إسرائيل أرجو أن تبحث في ثنايا النت ستجد في مقالاتي تكلمت عن اليهود وإسرائيل بأنها الدولة الوحيدة على وجه الأرض لديها شرعية الوجود من القرآن؟؟ الذي قال لهم: يا قوم أدخلوا الأرض التي كتب الله لكم. أليس هذا طابو من الله لهؤلاء اليهود؟؟. لكن اليهود رغم هذه الشهادة التي جائتهم من سابع سماء تركوا غالبية تلك الأرض وارتضوا بجزء يسير منها، إذا لا تصدقني أذهب وأقرأ التفاسير لتلك الآية ستجد كيف تصدمك. فيما يخص الموساد لا توجد أية علاقة معه هذا مجرب أكاذيب يعربية. أما عن العلاقة سابقاً مع دولة إسرائيل فهذا صحيح نحن الكورد لسنا ملكيين أكثر من الملك، الأعلام الإسرائيلية ترفرف في العواصم العربية بل في أكبر بلد عربي إلا وهي مصر ماذا تريدنا أن نفعل؟؟ هل تعرف لدينا 300000 كوردي يهودي في إسرائيل؟ وهؤلاء يفتخرون بكورديتهم، هل تريد أن نتركهم وشأنهم؟. هؤلاء كورد فقط ديانتهم يهودية ليسوا مثل اليهود الذين كانوا في البلدان العربية أولئك يهود عرقاً وديانة. هل رأيت يا أبو الوليد كيف أنك تناصر الباطل بعلم أو بجهل فمن يجب أن يصمت الآن يا ترى أليس أنت؟؟.

الآن دعونا نتناول ما زعمه المدعو عاصم هو الىخر لم أغير فيما قاله ولا حرف:

وبطريقة أخرى انت يا ابن مندلي تسب وتشتم الكورد الفيلية، صح ام انا مخطأ؟. طيب مثلما اكراد الشمال كان فيهم الجأش والماش والخرخاش، الفيلية هم فيهم اللگامة… الفرق ان الفيلية لم يشاركوا في الحكم منذ 2003، ولم يضحك عليهم بريمر باعطاءهم 17% من النفط وسلب منهم استقلالية التسعينيات عندما كانت توجد كل إمكانيات اقامة دولة كوردية مستقلة، لكن العائلات الحاكمة في شمال العراق فضلت المال والامتيازات والمناصب للأميين منهم في السفارات والتسوق في عاصمة المودة ميلانو والفلل في بيفرلي هيلز على حساب تاسيس دولة كوردية مستقلة…عندك اعتراض على كلامي لو مو مقتنع؟.. بعدين انت في كل مقالة تسب الكل( عدى البعثي ابو النعلچة حسن العلوي)وتظهر بأن اكراد الشمال على أنهم ملائكة، في حين نسيت بان طرف من الأطراف التي باعت كركوك هو حزب الاتحاد الوطني. وجزار پشت ئاشان اصدر فرمان اثناء حكمه(الذي كان مجرد لديه وظيفة دلال للحد من المشاكل والنزاعات بين الإخوة العرب الأعداء) لااحقاق حقوق الفيلية وفتح دكان داخل القصر الجمهوري ووضع عليه البقال عادل مراد والنتيجة توفي من دون أن يستوفي بوعده الذي قطعه على الخاوي. انت حقود مثلي انا، لكن انا لدي الاسباب الكافية للحقد على فئة معينة سببت لنا نحن الكورد الفيلية الجينوسايد، وعلى فئة أخرى تماطل باحقاق حقوقنا. ولكني ولكني لست بعنصري، لأني أؤمن بالمثل الروسي القائل: لا توجد قومية سيئة وإنما يوجد أناس سيئون.

ردي على ما زعم: لا يا عاصم أنا لم أسب ولا أشتم، أنا فقط وضعتهم في المكان الذي يستحقونه. نحن لا نعرف أين أكراد الشمال؟ مقدما ابحث حتى تغني خزينك المعرفي ثم أطلق العنان لقلمك يسطر ما يشاء من..؟ لا يا هذا الجاش يقول عن نفسه أنه جاش دع هؤلاء يقولوا عن أنفسهم بأنهم جاش (مرتزقة) عندها ليس لنا شيء عندهم فقط نقول لهم اذهبوا إلى الجحيم. كيف تريده أن يشارك في الحكم؟ أليست

الفيلية شريحة من شرائح الشعب الكوردي؟ والكورد مشاركون في الحكم؟. وفق تقسيماتكم للشريحة الفيلية في العراق وكوردستان أليس عدد كبير من مسئولي كوردستان من الفيلية مثل عادل مراد، رزاق الفيلي، ملا بختيار، وعشرات غي هؤلاء حتى مام جلال أصله فيلي لأنه من تالبان وهو فرع من رنكنة الفيلية؟. لا يا هذا أن استقلال كوردستان ليس بأيد “بريمر” حتى يلعب على الكورد استقلال كوردستان بيد أصحاب القرار في الدول الكبرى وهؤلاء أيضاً لا يستطيعون يغيروا شيء في المعادلة لأنها مرتبطة بأوضاع فرضتها معاهدات دولية بعد الحرب العالمية الأولى شرحها يطول هنا. احترم نفسك يا قزم اسمه إقليم كوردستان وليس شمال العراق دستور كيانك العراقي مهترئ يقول هذا. أنا لا أدافع عن عائلات وقيادات أن هي جيدة أم سيئة؟ أنا أدافع عن شعب ووطن لا غير. تأدب، لا تخلط الأمور، من قال لك أنا مع من باع كركوك للأشياع الأعاجم حكام بغداد الجدد؟ لقد كتبت عن هذا وانتقدتهم أشد انتقاد. وفيما يخص “بشتاشان” أذهب وأقرأ مقالي الذي بعنوان: مَن المسئول الحقيقي عن واقعة بشتاشان. عندها تستطيع تتهم من هو المسئول عن تلك الواقعة. أنا محمد مندلاوي لقد انتقد ذلك المنصب الذي منحه جلال طالباني لعادل مراد في حينه لأني عرفت أنه ابتكر ذلك المنصب من أجل صديقه عادل ليس إلا. أنا يا هذا لا أعرف الحقد لأن السياسة لا تبنى على الأحقاد، لقد قلت في سياق الرد أنا أحقد حقد مقدس وهذا ليس بحقد بل أنه شحنات قومية ووطنية أن صح القول ذد المحتل الغاشم. ربما المثل الروسي صحيح لأن شبيه الشيء منجذب إليه والسيئ يعرف السيئ.

وسلام على كل من ناصر ويناصر الحق الكوردي من أجل الانعتاق من نير الاحتلال العربي الفارسي التركي البغيض.

10 01 2020