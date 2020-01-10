استخدمت ايران صواريخ بالستية ملوثة كيمياويا وتحدت قرار مجلس الامن 598 وأهدت لنا موسميا سيول ملوثة

أ.د.سلمان لطيف الياسري

ان “معلومات تسربت من قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، قبل وقوع الضربة بساعات، افادت بان القوات الايرانية تروم استهداف مبنى القاعدة بالصواريخ”، مبينا ان “ذلك دفع القوات الامريكية الى اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من وقوع اصابات في صفوف قواتها والقوات الاخرى المتمركزة في نفس المبنى ,واضاف المصدر ان “الاجراءات التي اتخذتها القوات الامريكية داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية قبيل استهدافها تضمنت دعوة كافة الجنود الى الدخول لمخابئ محصنة بشكل دقيق لا يمكن اختراقها بمختلفة الاسلحة فيها افرغت القوات الامريكية كافة مدرجات المطار واوعزت لطياريها التوجه الى خارج المحافظة وبقاء طائرات اخرى فوق مبنى المطار لاستهداف تلك الصواريخ قبل وصولها الى المبنى

وتابع ان “المضادات الامريكية التي تعمل بشكل اوتوماتيكي وبدقة متناهية كان لها الدور الكبير في اسقاط العديد من الصواريخ”، موضحا ان “هذه الاجراءات والمعلومات قبل الاستهداف حد من خسائر القوات الامريكية و يذكر ان الحرس الثوري الايراني اطلق 22 صاروخا على قاعدتين امريكيتين احداها في اربيل والاخرى بعين الاسد في الانبار، ادت الى الحاق اضرار مادية، فيما تضاربت الانباء بشأن حدوث اصابات خلال عملية القصف بين الجنود الامريكيين، الا ان خلية الاعلام الامني اعلنت انها لم تسجل اية خسائر في صفوف القوات العراقية

تبنى الحرس الثوري الإيراني فجر الاربعاء، استهدافه قاعدتين جويتين في العراق تستضيفان قوات أميركية، انتقاماً لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، إحدى هاتين القاعدتين هي قاعدة عين الأسد الجوية، والثانية قاعدة “الحرير” في أربيل.

تقع “عين الأسد” على بعد حوالي 100 كم غرب الرمادي في محافظة الأنبار في ناحية البغدادي، هي ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية، والأكبر في غرب العراق كانت تعرف سابقاً باسم قاعدة القادسية حتى عام 2003 وتتمتع بأهمية إسترايجية كبيرة لناحية موقعها حيث توجد في المنطقة أعلى نقطة عن مستوى سطح البحر بالمنطقة الإقليمية ولكونها تضم مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي ..

ان الاعترافات احد الباحثين باستخدام ايران صواريخ ملوثة في قصفها للاراضي العراقية “جريمة دولية” توجب على الجهات ذات العلاقة احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية وكان الباحث بالشان السياسي الايراني سعيد شاوردي، قال في لقاء على احدى القنوات الفضائية العراقية، إن “قوات الجوفضائي في الحرس الثوري الايراني كشف عن تركيب رؤوس انفجارية خاصة في الصواريخ التي اطلقت على العراق، لتلوث اكبر قدر ممكن من المكان الذي تسقط فيه” على حد تعبيره , ان “ما اقدمت عليه ايران من اطلاق صورايخ باليستية على اراضي بلد ذو سيادة هو خرق وجريمة دولية وينبغي على العراق ان يشكو ايران للامم المتحدة ولمجلس الامن الدولي كونها جعلت من العراق مكان لمعركتها مع امريكا”،

ان “العراق لاناقة له ولا جمل في تلك الصراعات.

وان “خبيرا سياسيا ايرانيا تحدث في احدى القنوات الفضائية العراقية، بأن ايران اعترفت



القرار لكم | الصواريخ الايرانية التي إخترقت أجواء العراق #مُلوثة .. شاوردي يكشف

القرار لكم | الصواريخ الايرانية التي إخترقت أجواء العراق #مُلوثة .. شاوردي يكشف للاشتراك في قناة دجلة الفضائية على اليوتيوب : https://bit.ly/2kUjOtn لمتابعتن…

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باستخدام رؤوس ملوثة ومحرمة دوليا في الصواريخ التي اطلقتها على العراق، وهذا يزيد خطورة المشهد ويستوجب موقف اشد قوة من العراق”، لافتا الى ان “العراق ينبغي عليه رفع دعوى للمحكمة الجنائية الدولية اضافة الى مفاتحة ملس الامن لمحاكمة من تورط في تلك الجريمة والاعتداء على العراق. ان “الجهات المعنية في الحكومة العراقية اصبحت ملزمة قانونيا باتخاذ جميع الاجراءات للتعامل مع هذه الاعترافات على انها اخبار بوجود خرق للقوانين الدولية باستخدام اسلحة محرمة دولية وهي جريمة تستوجب احالتها للمحكمة الجنائية الدولية كما ان مجلس الامن وضمن ميثاقه الاممي يوجب عليه التحقيق بهذه المعلومات واتخاذ كل مايلزم لحماية الشعب العراقي ومحاسبة من اضر بالعراق وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن “البنتاغون”، امس الاربعاء، إن “إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، على الأقل وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال .

لقد انتهكت ايران اليوم قرار مجلس الامن والقاضي بإيقاف العمليات العسكرية والقصف . ان انتهاك ايران لقرار مجلس الامن المرقم ٥٩٨ والصادر في ٢٥ تموز ١٩٨٧ والساري لمفعول في ٨ أغسطس ١٩٨٨ /// ايقاف العمليات العسكرية بين ايران والعراق بعد حرب دامت ٨ سنوات. ومنذ ذلك الحين عسكريا وبهذا الشكل الذي استخدمت فيه ايران صواريخ بعيدة المدى على قواعد عسكرية في العمق العراقي/// يعتبر انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الامن وتتحمل ايران تبعات هذا الفعل امام العالم ومجلس الامن. ان الصواريخ الايرانية هي انتهاك لقرار وقف اطلاق النار لعام 1988 وهي انتهاك صارخ وشديد للسيادة العراقية وهذا ما صرح به مندوب الدول الاوربية في العراق. اما حكومة العملاء للفرس فهي لايهمها ذلك ولايهمها ان يقتل العراقيين كما فعلت بقتل اكثر من 600 منهم مع الالاف الجرحى وتسترت على قاتليهم! انها الحكومة الوحيدة في العالم التي تقتل شعبها وتتستر على قاتليه. اين السيادة العراقية من صواريخ العجم؟ انها لو كانت حكومة تحترم نفسها لتقدمت على اقل تقدير بشكوى الى مجلس الامن بذلك ولكن من الذي يقوم بذلك هل هو مندوب العراق الذي لايعرف كيف ينطق عميل الفرس؟ اما المعادلة التي ارادتها ايران فهي كما يلي: ان تضرب العراق وتقتل قوات اجنبية تعتبر ضمن اتفاقية مع العراق سارية المفعول فلم يقتل احد بينما هي كذبت ونكرر كذبت على مواطنيها بانهم قتلوا ٨٠ امريكي اذ فشلت جميع صواريخها ولم تنفجر او سقطت بعيدا عن الأهداف فصارت عار عليها بعد ان طبلت لقوتها فيما سبق. وانقلبت المعادلة اليوم فاصبحت ايران منشغلة هي بتجميع رفات الاوكرانيين المساكين الذين سقطت فيهم الطائرة ربما بسبب واحد من هذه الصواريخ العمياء او بلا سبب فانقلب السحر على الساحر. ان ايران دولة معتدية ولكنها تعلم علم اليقين بان حكومة المنطقة الغبراء عبارة عن حكومة عميلة لها بل وخائفة فهي تتحكم بجميع قراراتها وبالذات عادل عبد مهدي الخانع الضعيف الذي يجب ان يتحمل مسؤولية ذلك وكونه كان واسطة ساعي بريد لنقل اخبار ضربة امريكا للقواعد العسكرية في العراق وخبر ضرب ايران لقواعد يتواجد فيه الامريكان ايضا في العراق- وبذلك يكون عميل مشترك ومزدوج لايران وامريكا وضرورة احالته للمحاكم واعدامه ومن كان لاستشارته الخبيثة ؟؟؟ والمندوب العراقي في جنيف ووزير خارجية العراق علما بانهم جميعا عملاء للفرس. ومهما طال الزمن فيجب ايقافهم المساءلة بتقديم شكوى لمجلس الامن حول هذا الخرق الإيراني للقرار أعلاه وللسيادة.واليوم تنتهك ايران سيادة العراق بضربه بالصواريخ الباليستية فتصمت الحكومة العميلة ثم تظهر بعد وقت طويل ليقول المتحدث باسمها بانهم على علم بالضربات واصفين سليماني بالشهيد ولم تصدر منهم اية ادانة على الاقل فيا لها من عار وجبن واستهتار بتلك السيادة المشروخة! كان من المفروض استدعاء السفير الايراني بشكل رسمي لادانة الهجوم كما فعلوا مع سفير امريكا. والسؤال موجه للسيستاني لماذا لم يكتب بخط يده تعزية ومواساة لمئات الشهداء والالاف الجرحى من الشباب العراقي الذي ازهقت ارواحهم وتم اصابتهم وتعويقهم من وبتخطيط من سليماني وتنفيذ من ابومهدي المهندس وباقي الجوقة وتشجيع من ولي الفقيه القابع في طهران وبطانة نظامه العنصري التوسعي الفاشي. وعلى علي السيستاني ان يقوم بإصدار فتوى مقابل فتواه التي ولد منها الحشد بانهاء ذلك لكي يتم حصر السلاح ضمن الدولة فقط وان يمنع ابنه محمد رضا من التدخل بالشأن السياسي لصالح الأحزاب والفاسدين والإرهابيين

اما من ناحية اخرى فان الضربات الفارسية بصواريخ موجهه للعراق انما هي وبالتأكيد تعبر عن مدى جبن وخوف هؤلاء العجم لانهم لو كان بهم خير كان الاجدر بهم لو كانت لديهم ذرة شجاعة ان يطلقوها على السفن الامريكية وهي اقرب لهم في الخليج العربي. ولكنهم جبناء وضربتهم تدل على مدى خوفهم وجبنهم ولذلك بعد اطلاق هذه الصواريخ التي قتلت فقط العراقيين وانتهكت سيادة العراق اخذوا يتوسلون بانهم انتهوا ولايريدون التصعيد خوفا من ضربات امريكا فيا للجبناء. فما ان اطلقوا صواريخهم الفاشلة حتى ظهر وزير خارجيتهم يتوسل العالم بان ردهم قد انتهى ولايريدون التصعيد. ولقد اظهرت الصور للصواريخ (الباليستية) التي لم تصيب اهدافها وسقطت بمسافات بعيدة بانها لم تنفجر وما هي الا عبارة عن هيكل حديدي اسطواني لم تحدث تأثيرا حتى على الارض التي سقطت عليها مما يوجه ضربة موجعة للقدرات الايرانية التي طلما تبجحت بها ووصفتها على انها قدرات هائلة وما هي الا كما قيل فيها (نمر من ورق) بصواريخ فاشلة تقع بعيدة جدا عن الهدف ولاتنفجر مما جلب العار لهم

ولم تكن المواد الكيمياوية الملوثة التي تفضلت بها على العراق الا سلسلة طويلة ولا تعد ولاتحصى والحكومات المتتالية المتعاطفة مذهبيا وفكريا وعقائديا وولائيا عوراء ومصرة على زيادة البلاء …فأين الوطنية والجهادية والعقائدية والانسانية والشرف والضمير…وأنت موالي ذاك لنفسك وبعت الغالي تحاسب ولو كنت احد اذرع الوالي

قال مواطنون إن السيول التي تسببت بها الأمطار الفترة الماضي، خاصة ً القادمة من إيران جرفت معها عدداً كبيراً- لم نتمكن من حصره- من الألغام ومخلفات الحرب العراقية الإيرانية، وصارت هذه المخلفات في جنبات القرى الحدودية وبين المواطنون أن “السيول استخرجت هذه المخلفات الحربية من باطن الأرض، وحرّكتها نحو وجهات متفرقة، ما استدعى من اللجنة الأمنية في المحافظة توجيه تحذيرات إلى الأهالي لتوخي الحيطة والحذر”، مؤكدين أن هذا الأمر “أضاف عبئاً جديداً على كاهل السكان، وغالبيتهم من المزارعين البسطاء، بعد أن هدمت السيول بيوتهم وقتلت مواشيهم وكانت السيول القادمة من إيران اجتاحت، مطلع نوفمبر الماضي، ناحيتَي مندلي وقزانية شمال شرقي محافظة ديالى، من جراء سقوط الأمطار بغزارة على مدار 72 ساعة دون توقف وتشير تقديرات الحكومة إلى أن البلاد تضم نحو 25 مليون لغم مزروع، ومليوناً من المقذوفات غير المنفجرة، زرعت خلال مختلف الحروب التي خاضها العراق، بدءاً بالحرب مع الأكراد عام 1970 بقيادة ملّا مصطفى البارزاني، مروراً بالحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، ثم غزو الكويت 1990، واحتلال العراق عام 2003، فالحرب على تنظيم الدولة 2014-2017.

وبهذا الخصوص، يقول مدير قسم التوعية في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في العراق، أكو عزيز: إن “الإحصائيات تشير إلى أن ما مساحته 1700 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية ملوثة بـ25 مليون لغم، ومليون طن من المقذوفات غير المنفجرة، وهي تشكل بمجموعها تهديداً مباشراً لقرابة 2117 تجمعاً مدنياً يعيش فيها قرابة 2.7 مليون مواطن عراقي وتابع عزيز في حديثه أن “تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن البحث عن هذه الألغام يتطلب نحو 19 ألف متخصص في إزالتها، وتستغرق عملية الإزالة عشر سنوات ويرى مراقبون أن من أهم التحديات التي تواجه عملية تطهير الأراضي العراقية من آثار الألغام ومخلفات الحرب، هي مسألة الفساد التي تضرب البلد في كل مفاصله، وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن شبهات فساد تحوم حول تعاقد وزارة البيئة مع شركات غير مختصة في هذا المجال وهذا تسبب بإهدار الميزانيات المخصصة لهذا الغرض؛ فيما تبقى المشكلة قائمة بآثارها الإنسانية والاقتصادية، لتضيف شكلاً آخر من المعاناة التي تحيط ببلاد الرافدين منذ احتلاله من قبل القوات الأمريكية عام 2003.