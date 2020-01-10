الرئيس بارزاني : عدم بقاء قوات التحالف سيؤدي الى عودة الارهاب

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، اليوم الخميس ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر والوفد المرافق له الذي ضم القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن فاغن وعدد من المستشارين في الخارجية الأمريكية .

وتم خلال اللقاء بحث المستجدات الاخيرة المتعلقة باوضاع العراق والتوترات التي شهدتها المنطقة مؤخرا ، حيث اكد الدبلوماسي الامريكي على التزام بلاده بأمن العراق واقليم كوردستان معبرا عن امله في ان تعود العملية السياسية في العراق الى مسارها الصحيح ، وعودة الاستقرار .

من جانبه ، اشاد الرئيس بارزاني بالدور الكبير الذي لعبته قوات التحالف في حسم المعركة ضد الارهاب ، محذراً في الوقت نفسه من أن عدم بقاء قوات التحالف في المنطقة سيؤدي الى عودة وتنامي الارهاب بعناوين مختلفة.