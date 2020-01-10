الكذب الابيض بين امريكا وايران

فاضل رشاد

“الكذب” مذموم بداية ان كان ابيض او (اسود) “الكذب ” في تعريف الكلمة اللغوين يجتمعون : الكذب هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو فيه في المقابل (الصدق) فهو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا .

كاتب المقال من الذين الرافضين والمعارضين لنظرية المؤامرة . في الوقت الذي نعيشة وما شهدته كصحافي لا يمكن ان يكون عالم بدون مؤامرة وحياكة اجندات قوى دولية مؤثرة وداخلية وتصاغ بدقة كحياكة السجادة الاصفهانية الايرانية .

زمن العبيد

الثلاثي اشخاص معروفين لا يأتون الا ان يكونوا قاسمين بمحفلهم هؤلاء هم ان يحكموا العالم ويأتون بتابعيهم لعبة القط والفار و “الحية والدرج” صارت مكشوفة حكام الدولتين وتظهرون انكم معاديتين ، لكن في الحقائق أنكم اكبر معشوقتين . وهنالك التابعون الذيول كما يصفهم الشعب في مواقع التواصل الاجتماعي عبيد وذيول لأشخاص تابعين لدولة .

(ايران ، امريكا )

اصدقاء واعداء

نثمن الدور الامريكي الذي خلصنا من اعتى دكتاتورية نظام صدام حسين والبعث المجرم نشكر الجمهورية الاسلامية التي ساعدتنا في الحرب على اعتى تنظيم ارهابي اجرامي ما يسمى (داعش)، لكن كل هذا كان لعبة بين الاثنين وصراع محورين “الايراني ،والامريكي ” يجب ان يكون هنالك عتاب .

العتاب

انطلقت التظاهرات العراقية 25 تشرين من العام الماضي .. شباب يحمل روحا وطنية بكل معانيها يشاركهم جميع اصناف واعمار المجتمع شيب وشباب ونساء ورجال وفتيان ذكور واناث يحملون شعار نريد (وطن) ما اجمل ذلك الشعار و “العلم العراقي” لوقي برصاص قناص تقول الجهات الحكومية انهم استهدفوا من طرف ثالث وسقط شباب وادي الرافدين ملطغين بدمائهم واسسسسسسسستمرت الثورة وارادت بل ادت الى اسقاط النظام وانهاء العملية السياسية العفناء التي بنيت على باطل لكن الطيارة المسيرة التي اغتالت قائد فيلق القدس قاسم سلمياني وابو مهدي المهندس هدأت تلك الاحتفالية (المظاهرات)

خامنئي وما ظنه

المقربين للمرشد الاعلى للثورة الاسلامية السيد علي خامنئي ومن ابرزهم المرحوم قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومدير عملياته في العراق المكنى ابو مهدي المهندس اضافة الى تابعين امثال الشيخ قيس الخزعلي امين عام كتائب حزب الله والخرساني وغيره .

لم يخطر ببال السيد الخامنئي بلحظة ان مجموعة من الشعب تنتفض عليه او حتى افراد يرفضون امره ، مستشاريه ومريديه كحال كل ديكتاتور لم يوصولوا له المعلومة الحقيقية بل الذي يفهمه والمتيقن به ان الشعوب الاسلامية في “العراق ، ايران ، لبنان ،سوريا ، اليمن ” انت الامام وانت ولي الفقيه

بعد تظاهرات العراق وايران بانت للمرشد الصورة وكما نقل وصل لحالة الهيستريا عرف وبعد التحقق ان من كان موكول لهم الامر غير موثقين

اردات الاقوياء

وانتهى الامر اغتالت طيارة مسيرة امريكية اكبر شخصية ايرانية ويقولون محبب للمرشد وبكى عليه حين موته “قاسم سليماني” هذا الشخص الميت كان هو القائد الابرز لايران سيكون رئيس جمهورية بعد روحاني وسيلغى منصب المرشد الاعلى

لهذا تم اغتياله بأتفاق امريكيا ايرانيا والسؤال ما الرد الايران بشيء مخجل بصواريخ لعب اطفال لم تصب احد

انها لعبة ولها مصفقون ومصدقون ولحكاياتها باكون

سوف تجعلوهم اناس مقدسون .. وهم لهم قاتلون

انها لعبة ولرسومها انتم لها مخططون

ايا مضحكون متى من هذا المقفل ستتفككون

شيعتي هل في يوم ستفكرون بل وتسألون؟

بل سنظل كما ورثنا وابائنا على اثارهم سائرون

انكم ظالون .. وتائهون ..ومجاميع بشر (تقسدون)

لهم عابدين في باطنكم وانتم الظاهر لا تعرفون

ويجروكم الى معابد الزبالة وانتم لا تدرون

يا قبيلة الذل .. متى تصحون من غفلتكم ومتى

ومتى سوف تدرون أنكم مسروقون .. نامو ونامو

الصحو لا بد ليوم ان يكون