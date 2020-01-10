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المئات يتوافدون الى ساحة التحرير وسط بغداد

افاد ناشطون وشهود عيان، اليوم الجمعة، ببدء توافد المئات الى ساحة التحرير من مختلف مناطق بغداد للمشاركة في تظاهرة وصوفها بأنها ستكون “مليونية”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، إن مئات المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب وهم مستمرون بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الحركة الاحتجاجية، في حين اظهرت مقاطع فيديو اخرى العشرات وهم ينظمون مسيرات احتجاجية ليلية.

من جانبه افاد مصدر امني، اليوم ببدء توافد اعداد متوسطة الى ساحة التحرير للمشاركة بالتظاهرة وسط اجراءات امنية مشددة.

واشار الى وجود نقاط امنية لتفتيش جميع الداخلين الى الساحات (التحرير والخلاني) ومقتربات جسري الجمهورية والسنك.

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