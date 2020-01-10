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المرجعية: الاعتداءات وانتهاك السيادة جزء من تداعيات الازمة

اعتبرت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، ما وقع خلال الأيام الاخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله جزء من تداعيات الأزمة الراهنة.

ونقل وكيل المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة عن المرجعية قولها، إنّ “ما وقع في الأيام الاخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة”.

وأضاف، أن “المطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع اذا لم يتم وضع حد لها بسبب الاصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها”.

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